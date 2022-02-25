Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 февраля 2022: опасным вирусом оказались заражены 3 508 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 508 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 февраля 2022 - заразились еще 754 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 508 пациентов. Общее число зараженных составило 308 400.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,7% – от 46 до 65 лет; 14,8% – от 66 до 79 лет; 4,7% – старше 80 лет; 16% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 379 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 28 человека.

За сутки выздоровели 6 785 зараженных. За все время от ковида вылечились 253 432 жителя Дона.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это четыре женщины в возрасте от 68 до 94 лет и двое мужчин в возрасте от 55 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 10 278 человек.

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