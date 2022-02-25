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Общество25 февраля 2022 13:17

"На 100 машин больше, чем обычно": Как ростовчане создают очереди на автозаправках

Сотрудница автозаправки Ростова рассказала, насколько вырос поток клиентов на АЗС
КАКАСЬЕВА Александра
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Сотрудница автозаправки Ростова рассказала, насколько вырос поток клиентов на АЗС.

Сотрудница автозаправки Ростова рассказала, насколько вырос поток клиентов на АЗС.

Фото: Олег УКЛАДОВ

После объявления президентом РФ спецоперации, ростовчане отправились штурмовать автозаправки. Как сообщила «КП Ростов-на-Дону» работница одной из автозаправок в черте города, что поток клиентов за последние два дня увеличился примерно на 10%. Девушка уверяет: только за вчерашнюю смену заправиться приехало примерно на 100 машин больше, чем обычного.

- Давно такого не было, если честно, - говорит Мария. - 24 февраля мои сменщицы жаловались на большую усталость из-за потока клиентов. Причем половина из тех, кто приезжает, просит заправить бак по полной.

Коллеги рассказывают, что люди стали очень нервными и раздражительными. И вчера на линии было немало конфликтов на пустом месте. А сегодня я уже убедилась в их словах на личном опыте.

По словам собеседницы - причин для какой-то паники нет абсолютно - фуры с топливом идут по графику, ценник остался на том же уровне.

- Большая часть недовольства у клиентов была на почве того, что терминалы для оплаты долго не срабатывали, - говорит ростовчанка. - Автомобилистам порой приходилось стоять по 5-7 минут, чтобы получить ответ от банка. Понятное дело, что из-за этого и образуются очереди.

Но во второй половине дня ажиотаж стих.

СКАЗАНО!

"Не паниковать!"

- Я бы советовал не делать резких движении, - говорит ростовский политолог Роман Базиков. - Если есть накопления до одного миллиона рублей, не стоит сейчас обменивать их на доллары. Не советую скупать бытовую технику. Любое резкое движение сейчас может привести к финансовым потерям. (подробности)

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