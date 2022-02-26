Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 февраля 2022: за минувшие сутки скончались еще шесть человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 480 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 февраля 2022 - заразились еще 760 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 480 пациентов. Общее число зараженных составило 311 880.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,2% – от 46 до 65 лет; 13,5% – от 66 до 79 лет; 4,5% – старше 80 лет; 11,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 377 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 25 человек.

За сутки выздоровели 5 789 зараженных. За все время от ковида вылечился 259 221 житель Дона.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это три женщины в возрасте от 76 до 93 лет и трое мужчин в возрасте от 51 до 80 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 284 человека.

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