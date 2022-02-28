Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 февраля 2022: коронавирусом заразились еще 2 989 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 2 989 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 февраля 2022 - заразились еще 679 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 989 пациентов. Общее число зараженных составило 318 231.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,5% – от 46 до 65 лет; 13,6% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 13,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 132 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человек.

За сутки выздоровели 3 099 зараженных. За все время от ковида вылечились 269 260 жителя Дона.

Подтвердилась смерть восьми инфицированных. Это четыре женщины в возрасте от 58 до 81 года и четверо мужчин в возрасте от 50 до 80 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 10 311 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 февраля 2022: опасным вирусом оказались заражены 3 508 человек.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 25 февраля 2022 года.