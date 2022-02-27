В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 2 989 дончан

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 2 989 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в очередной раз возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасный вирус выявили у 2 989 дончан. Общее число зараженных достигло 318 231. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболеваемости коронавирусом - 7 572 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции - 0,9, - отмечается в сообщении.

В настоящее время в донских госпиталях в тяжелом состоянии находятся 29 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни изо дня в день борются врачи. Но, к сожалению, спасти медикам удается далеко не всех. За минувшие сутки от опасной инфекции скончались еще восемь человек. На данный момент общее количество летальных исходов составляет 10 311 человек.

Но стоит отметить и то, что растет число выздоровевших. За вчерашний день из больниц были выписаны 3 099 человек. За весь период победить опасную болезнь смогли 269 260 человек.

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