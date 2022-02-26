В Ростовской области коронавирус обнаружили у 3 362 дончан

В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 3 362 дончан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области вновь возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасный вирус подтвердился у 3 362 дончан. Таким образом общее количество зараженных возросло до 315 242 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболеваемости коронавирусом - 7501 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции - 1, - отмечается в сообщении.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни изо дня в день борются врачи. Но спасти медикам удается не всех. За минувшие сутки жертвами коронавируса стали еще 19 человек. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 10 303 человек.

Но важно сказать и том, что растет и число выздоровевших. Вчера из больниц были выписаны 6 940 человек. А в общей сложности победить инфекцию смог уже 266 161 дончанин.

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