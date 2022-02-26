В Ростовской области от коронавируса скончались еще 19 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области вновь возросло количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от опасной болезни скончались еще 19 человек. Таким образом, общее количество летальных исходов возросло до 10 303. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавируса стали десять женщин, 60, 65, 71, 74, 75, три по 81 году, 82, 84 лет, и девять мужчин - 23, 48, 63, 64, 74, 75, 84, 85, 91 года, - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Кроме того, в тяжелом состоянии находятся еще 26 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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