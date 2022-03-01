Просидевших под завалами почти пять суток шахтеров спасли в Ростовской области

Троих горняков извлекли из-под завалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из забоя выработки шахты «Обуховская» во вторник, 1 марта, извлекли трех горняков. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

ЧП произошло 25 февраля. Тогда, во время подготовительных работ в штреке, обрушилась порода в кровле на расстоянии 67 метров от устья выработки. Образовался завал, а трое шахтеров оказались в капкане. К счастью, никто из них не пострадал.

Работы по спасению горняков шли в круглосуточном режиме. Шахтеры через смонтированный пожарный трубопровод получали еду, воду и кислород.

А установить с ними связь удалось почти сразу.

Почти пять суток вручную спасатели делали выработку, длинною больше 63 метров, для спасения людей из блокированного забоя.

- В настоящее время жизни и здоровью шахтеров ничего не угрожает, - отметил замглавы региона.

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