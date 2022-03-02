Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 марта 2022: в регионе выявили еще 2 668 зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 2 668 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 марта 2022 - заразились еще 615 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 668 пациентов. Общее число зараженных составило 323 862.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,3% – от 46 до 65 лет; 13,9% – от 66 до 79 лет; 4,2% – старше 80 лет; 13% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 136 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 37 человек.

За сутки выздоровели 5 670 зараженных. За все время от ковида вылечились 277 902 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 18 инфицированных. Это три женщины в возрасте от 67 до 89 лет и 15 мужчин в возрасте от 44 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 339 человек.

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