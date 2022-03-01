Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 марта 2022: число зараженных выросло на 2 963 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 2 963 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 марта 2022 - заразился еще 701 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 963 пациентов. Общее число зараженных составило 321 194.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,9% – от 46 до 65 лет; 15,3% – от 66 до 79 лет; 5,2% – старше 80 лет; 12% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 143 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 30 человек.

За сутки выздоровели 3 972 зараженных. За все время от ковида вылечились 272 232 жителя Дона.

Подтвердилась смерть десяти инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 51 до 87 летт и пятеро мужчин в возрасте от 51 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 10 321 человек.

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