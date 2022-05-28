Смягчение ограничений в Ростовской области: что изменится с 30 мая 2022

В Ростовской области ослабят антиковидные ограничения. Фото: Правительство РО

В Ростовской области анонсированы новые послабления антиковидных ограничений. О внесении изменений в постановление №272 сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Поправки утверждены губернатором региона Василием Голубевым в субботу, 28 мая.

- В соответствии с изменениями, с 30 мая в Ростовской области снимаются все ограничения на деятельность предприятий общественного питания. А именно: кафе и ресторанам можно будет теперь работать и в ночное время - с 23:00 до 06:00, - отмечается в сообщении.

В регионе будет снят запрет на проведение ночных зрелищных мероприятий. А также заработают ночные клубы. Антиковидные ограничения теперь не распространяются и на кальянные.

- Некоторые послабления введены в масочный режим. Лицевые маски либо респираторы с 30 мая необязательны на рынках, стадионах, на детских площадках, в местах отдыха и на остановках общественного транспорта, - добавили в ведомстве.

Но тем не менее маски по-прежнему необходимо носить в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, в магазинах, аптеках и в зданиях органов власти.

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