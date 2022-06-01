Жизнь дочери - на волоске: ростовчанин выдумывал легенды и выманивал у пенсионерок по сто тысяч рублей

В Ростове задержали мошенника, который обманывал пожилых женщин
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Житель Ростова, 28-летний безработный мужчина, никогда не стремился работать в офисе или на заводе. Он предпочитал более легкий и криминальный вид заработка. Как рассказали в донском главке, злоумышленник выдумывал различные легенды и выманивал у горожан деньги.
Причем, его жертвами становились исключительно женщины пенсионного возраста. Так, одной из потерпевших стала пожилая жительница Первомайского района города. Злоумышленник позвонил ей и представился врачом. Следом он сказал, что дочь ростовчанки попала в страшную аварию и ее жизнь висит на волоске, а на лечение нужно сто тысяч рублей.
Пенсионерка, недолго думая, собрала деньги и продиктовала свой адрес. Мужчина уже через полчаса была в квартире у пенсионерки. Она вручила ему сто тысяч рублей, слезно умоляя спасти самого близкого ей человека.
Как только незнакомец с деньгами ушел, ростовчанка решила позвонить дочери, чтобы узнать о ее состоянии. Оказалось, что та цела и невредима.
- Известно, что мужчина причастен еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Мужчина каждый раз придумывал себе различные должности и соответствующие истории к ним. А следом звонил жертвам и рассказывал, что их близкие попали в беду. Затем договаривался о встрече и приезжал за деньгами. Общая сумма ущерба, составила более 340 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если суд признает вину, то подозреваемому грозит пять лет тюрьмы. Кстати, у ростовчанина уже есть судимость за аналогичное преступление.
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