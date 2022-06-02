Выманивающие сбережения под предлогом денежной реформы мошенники появились в Ростовской области

Полицейские разыскивают мужчину, который обманул пенсионера почти на миллион рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Таганроге, местный житель лишился всех своих сбережений, поверив аферисту, который пришел к нему прямо домой, сообщили в донском главке.

По данным ведомства, к одинокому 83-летнему мужчине прямо домой пришел незнакомый мужчина. Он представился пенсионеру сотрудником собеса. А дальше также уверенно рассказал дедушке, что, якобы, из-за санкций и общей экономической ситуации в мире правительство приняло новый закон.

Гость сообщил, что в стране началась денежная реформа. Якобы, выпускают новые купюры и меняют их на те, которые в обороте сейчас. Ну а следом псевдосоцработник предложил пенсионеру помощь – сходить в обменник и поменять его старые деньги на новые. Доверчивый мужчина тут же кинулся к шкафу, в котором хранил сбережения, достал из него коробку с деньгами и отдал обманщику. При этом дончанин еще и поблагодарил незнакомца за услугу.

Визитер, не моргнув глазом, взял у пенсионера 800 тысяч рублей и спокойно ушел. Пожилой мужчина до вечера ждал, когда «соцработник» вернется с новыми деньгами, и только потом понял, что стал жертвой обманщика.

Таганрожец уже написал заявление в полицию. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Если злоумышленника поймают, а суд признает вину, мужчина может сесть в тюрьму на шесть лет.

Кстати, в Ростове тоже орудовал мошенник, жертвами которого становились исключительно пожилые женщины. Мужчина говорил, что их близкие попали в беду, выманивал деньги и исчезал. Полиции удалось поймать 28-летнего подозреваемого. На него также завели дело по статье «Мошенничество».

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