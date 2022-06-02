Новочеркасский расстрел 2 июня 1962: спустя 60 лет говорят, что убитых было в четыре раза больше

Старшее поколение горожан с ужасом вспоминает тот день. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Сегодня жители Новочеркасска, как и каждый год, собрались на Дворцовой площади в Платовском сквере у серого камня, на котором высечен православный крест и дата — 2 июня 1962 года. Люди пришли к мемориалу, чтобы почтить память тех, кто погиб во время подавления забастовки рабочих НЭВЗа. Новочеркасский расстрел — трагическая страница истории, о которой долгое время мало кто знал. В материале «КП — Ростов-на-Дону» вспоминает все, что известно о случившемся.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Все началось с забастовки двухсот рабочих сталелитейного цеха Новочеркасского электровозостроительного завода еще 1 июня в 10 утра. Людей возмутило то, что прежний объем работы стали оплачивать ниже, и требовали увеличения зарплаты в условиях повышения цен на товары первой необходимости. Быстро количество бастующих увеличилось за счет работников других цехов, и двухтысячная толпа выстроилась у заводоуправления. На вопрос, на что людям жить дальше, они услышали слова, которые в Новочеркасске никогда не забудут.

- Раз так — вместо пирожков с мясом будете жрать с ливером! - ответил им директор завода.

Расстрел произошел перед горисполкомом, сейчас здесь находится Дворцовая площадь. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

ОСТАНОВИЛИ ПОЕЗД

После таких слов взбунтовался весь завод — через пару часов собралось уже под пять тысяч человек, рабочие перекрыли железнодорожные пути рядом, пришлось остановиться поезду, который следовал из Ростова в Саратов.

Когда в Новочеркасске не смогли утихомирить бастующих, известили первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, руководство МВД и КГБ. Срочно прибыла делегация членов ЦК, но к общему языку прийти не удалось.

Позже руководители области, Новочеркасска читали послание из Москвы, чтобы успокоить людей, но бесполезно. В итоге в директора с его идеями о ливере полетели бутылки и камни.

А к ночи в город ввели войска...

Мало осталось участников той трагедии. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

ШЛИ ПОД ЗНАМЕНАМИ

В воскресенье, 2 июня, рабочие покинули территорию НЭВЗа и Промышленный район города, направившись в центр, к ним присоединялись и другие горожане. На пути был мост через реку Тузлов, который военные перекрыли танками. Тогда люди поосторожнее перешли вброд, а некоторые просто перелезли танки и пошли дальше.

Многие бастующие шли с портретами Ленина, под красными знаменами и вышли к горисполкому.

Увещевания высоких чиновников не помогли: толпа прорвалась в здание — била чиновников, срывала портреты, ломала мебель. Когда к зданию прибыли военные, они вывели участников потасовки из здания, заблокировали вход, а митингующие пытались у них отобрать оружие. Тогда прозвучали первые выстрелы.

Сначала стреляли в воздух, и с деревьев начали падать мальчишки, которые облепили деревья из любопытства. Потом попали в бастующих. Началась паника, и люди побежали в рассыпную.

Некоторые историки считают, что пусковым крючком стала чья-то провокация, в ответ на которую и выстрелили.

Все началось с забастовки двухсот рабочих. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

НЕ ДАЛИ ПОХОРОНИТЬ

По официальным данным при расстреле погибли 24 человека, насчитывались десятки раненых. Кроме того, в Новочеркасске состоялся суд над «зачинщиками» акции протеста. Семерых из них приговорили к смертной казни и расстреляли. Еще свыше ста человек были осуждены на сроки от 10 до 15 лет лишения свободы.

Родне не дали похоронить близких — отправили их на другие кладбища Ростовской области, некоторые и вовсе покоятся в чужих могилах. Так что, точных данных о количестве убитых до сих пор нет. Документы были рассекречены лишь спустя 30 лет, и тогда люди узнали, что 20 человек похоронили в Новошахтинске.

Но историк Татьяна Бочарова, которая провела большое расследование трагедии и написала об этом книгу «Кровавый полдень», рассказывала «КП — Ростов-на-Дону», что жертв было гораздо больше — в четыре раза, учитывая тех, кто умер от ранений спустя несколько дней — о них есть данные в официальных источниках.

Новочеркасский расстрел так или иначе коснулся каждой семьи в городе. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЛ

Историк считает, что к трагедии привел целый ряд совпадений, причем такая же ситуация складывалась и в других промышленных центрах, но до расстрела дошло только в Новочеркасске.

- Это было как снежный ком, он обрастал неумелыми действиями партийных чиновников, - объясняет Татьяна Бочарова. При Хрущеве социальное расслоение уже определялось. Номенклатура все больше отрывалась от простых рабочих. Они теряли язык общения.

В 1992 году Главная военная прокуратура по факту трагедии 30-летней давности завела уголовное дело против Хрущева, Козлова, Микояна и еще восьми человек, но его пришлось прекратить — подозреваемых уже не было в живых.

По мнению историка, погибших 2 июня 1962 года в Новочеркасске могло быть в четыре раза больше, чем указано в официальной статистике. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛОВ

Власти провели активную агитацию среди рабочих и обвинили в погромах и гибели людей городских хулиганов. В ночь с 3 на 4 июня милиционеры задержали несколько сотен человек, лишь после этого ситуация в городе стала приходить в норму.

После всех событий партработники вовсю заявляли, что бастующие были сплошь пьяницы, сидельцы и маргиналы. В этом была доля правды — среди работников были и такие, и когда митингующие двинулись от завода к горисполкому, в толпу вливались пьяные люди. Помимо блокировки движения поезда, кто-то даже пытался перекрыть газопровод, который шел на завод.

С кровавого воскресенья в Новочеркасске начинается криминальная киносага Сергея Жигунова «Однажды в Ростове». Еще больше о трагедии заговорили после того, как режиссер Андрей Кончаловский снял на Дону черно-белую ленту «Дорогие товарищи» о тех событиях, и получил награду Венецианского фестиваля и был номинирован на «Оскар».

Десятилетиями жители Новочеркасска хранили вынужденное молчание, свидетели тех событий скрывали правду даже от своих семей. Слова участницы событий 1962 года Валентина Кобелева поделилась воспоминаниями с пресс-службой администрации города.

– До 90-х годов, когда началось общественное расследование тех событий, даже мои собственные дети не знали, что я была ранена: говорила им, что получила травму на тренировке, упав с велосипеда. Мне было 15 лет, тогда мы с друзьями ехали из спортшколы и как идет демонстрация на Московской. Сначала подумали, что продолжается праздник, и вместе с рабочими пришли на площадь. Когда начали стрелять, а люди стали разбегаться, меня ранило, как позже выяснилось – тяжело. Я упала, повернула голову и увидела, что повсюду лежат люди… Такое невозможно забыть даже 60 лет спустя.

Валентина Кобелева всю жизнь не рассказывала родне, что была ранена на демонстрации. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Нас, участников той трагедии, осталось очень мало, но память о событиях 1962 года жива. Особенно радует, что на митинг приходит молодёжь. Ребята должны знать историю своего города и своей страны – какой бы горькой она ни была.

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