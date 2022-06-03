Сочинения про мыльный пузырь, многократные пересдачи и паника: ростовский учитель рассказал о заданиях ЕГЭ и подготовке

Экзамены по русскому языку прошли в конце мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 июня школьники сдают последний ЕГЭ по обязательному предмету. Позади месяцы, а то и годы тяжелой подготовки, впереди — напряженное ожидание результатов испытаний по русскому и математике. Анна — учитель русского языка и репетитор с большим опытом. Преподаватель рассказала «КП-Ростов-на-Дону» о заданиях, подготовке и панике до и после экзамена.

ОДНИ ПАНИКУЮТ, ДРУГИЕ НЕ УЧАТСЯ

- Есть такая тенденция. Ученики, которые активно занимались весь год, перед экзаменами теряют интерес и "выгорают". Сказывается усталость. Я стараюсь в это время на них сильно не давить. Более того, некоторых нужно останавливать в их рвении, давать меньше заданий. Дело в том, что с таким темпом на экзамен они могут прийти в состоянии «выжатого лимона». В этом случае хорошего результата ждать не стоит.

Обратная ситуация. Те, кто ничего не делал весь год, в последние недели перед экзаменом начинают сходить с ума. И тут начинается: «Можно прийти на занятия завтра, послезавтра и, вообще, каждый день?» Такие ученики наконец начинают учиться, постоянно пишут, задают вопросы по заданиям. К сожалению, обычно эти перемены происходят даже не за месяц, а за две недели до ЕГЭ. Но лучше уж так. Бывает, что желание готовиться вообще не появляется.

Есть немало школьников, которые записываются ко мне на занятия за месяц, а то и за недели до экзамена. Ситуации разные. Кто-то не уделял внимания русскому языку, потому что им не нужен этот предмет для поступления. Кто-то готовился самостоятельно, что не всегда плохо. Например, была девочка, которая весь год готовилась сама, а ко мне записалась, чтобы разобрать самые сложные задания. Она получила под 90 баллов. Уточню, что девочка – настоящая трудяга, не откладывала занятия и очень старалась. К сожалению, не всех такая самодисциплина и сила воли.

ПОБЛАЖЕК НЕ ДАЮТ НИКОМУ

- Радует, что в этом году контроль на экзамене был не таким жестким. Например, если во время прохождения рамки у школьника звенел ремень, его не заставляли снимать — поверьте, бывало и такое. Тестотехники относились к детям спокойнее, не было большого давления.

Возможно, по этой причине обошлось без обмороков и истерик. Спокойно написали и пошли домой, хотя не всем попались легкие задания. У большинства традиционно возникали трудности с сочинениями.

В этом году попадались сложные и даже странные тексты. Например, про мыльный пузырь. Главный герой долго описывает, как он надувает мыльный пузырь, и рассуждает. Чтобы понять смысл некоторых предложений, даже мне пришлось перечитать их несколько раз.

На выполнение теста и сочинения дается всего 3,5 часа. Этого времени не хватает. Только на тест может уйти около часа. То же и с сочинением: нужно все обдумать, найти комментарии, сформулировать проблему, переписать с черновика.

Не все мои ученики успели дописать сочинение. Одна девочка написала сочинение в черновике, но не успела перенести все на чистовик. Но поблажек никому не дают: у кого-то вырывают листок прямо из рук, кого-то начинают запугивать «санкциями».

"ПРОСТИТЕ, Я ВСЕХ ПОДВЕЛ"

- После экзамена все выходят с разными впечатлениями. Один мальчик вообще был «никакой», на все мои вопросы отвечал: «Я хочу домой». Только к вечеру отдохнул, пришел в себя и рассказал, как все прошло.

У другого выпускника началась паника. После экзамена прислал сообщение: «Простите, но я всех подвел». Начал рассказывать, что он сделал ошибки и в этом задании, и в том, а в сочинении вообще не привел литературный пример. Когда выговорился, начали спокойно разбирать ситуацию. Так, в сочинении вообще не требуется литературный пример, да и в большинстве заданий теста он не ошибся. Паника на ровном месте.

А один ребенок, который позвонил мне и сказал: «Ну что, сдал я этот русский. Не понравилось, повторять не хочется, но все хорошо. Пойду поем».

ВСЕГДА МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ЕЩЕ РАЗ

Заметила, что в этом году дети меньше переживают по поводу ЕГЭ и не гонятся за высшим образованием. Возможно, влияет то, что все больше родителей относятся к поступлению проще, не требуют стать студентом во что бы то ни стало. Может, и потому, что появилось много профессий, которые не требуют «вышки».

Мне это, скорее, нравится, чем нет. Хотелось бы, что дети не шли на экзамен с мыслью, что это определит всю их жизнь. Да, на какой-то из ее этапов ЕГЭ повлияет, но точно не на всю. Всегда есть возможность исправиться, попробовать еще раз. Ко мне приходили ученики, которые до этого дважды не могли сдать - ничего страшного с ними не произошло. Не сдались, собрались, поработали еще – и все получилось.

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