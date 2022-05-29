Репетиторы вместо школы, надежда на халяву и мечты о сне: ростовский школьник откровенно рассказал про подготовку к ЕГЭ

Первые экзамены прошли 26 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 мая начался марафон ЕГЭ, а это значит, что тысячам школьников предстоят нелегкие испытания. Перед финальным поединком выпускникам пришлось пройти долгий путь: это и месяцы подготовок, и пачки исписанных тетрадей и, конечно, много нервов. В погоне за баллами некоторые ребята совсем забыли про свободное время, беззаботные прогулки и даже здоровый сон.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с выпускником. Парень рассказал, почему современные одиннадцатиклассники редко посещают школу, во сколько обходится подготовка к ЕГЭ и можно ли сдать экзамен без репетиторов.

ПРОБНИК ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

- Если честно, одиннадцатый класс больше напоминает сюжет из фильма «День сурка». Подъем в 9 утра, плотный завтрак, а потом занятия, книжки, тесты, вебинары, репетиторы. И так по 8 - 9 часов. Сейчас понимаю, что свободное время это что-то на счастливом. Еще год назад был вальяжным десятиклассником, тогда главной проблемой был выбор булочек в столовой. Теперь же вся жизнь - трудовые будни с перерывом на обед и пару выходных в неделю. Такой пробник взрослой жизни.

Конечно, хочется, чтобы все труды окупились, ведь в планах поступить в мореходку на бюджет. А для этого нужно сдать три предмета: русский и информатику - на 80 баллов, профильную математику - на 50. Больше всего, конечно, переживаю за царицу наук. Ведь, по сути, это один из самых сложных экзаменов, причем он требуется при поступлении на многие специальности. Даже если хочешь быть слесарем, будь добр знать про синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы.

ЛИШИТЕСЬ СНА И ПАРЫ НЕРВНЫХ КЛЕТОК

- Недавно заметил, что чем больше времени до экзамена, тем больше ты "халявишь". Сегодня не пошел на дополнительные занятия, завтра не сделал домашнее задание, потом снова решил отдохнуть. Некоторые тянут с подготовкой до последнего. Лично я не стал играть с огнем. В теории можно и за месяц все выучить, только нужно быть готовым к тому, что в ближайшие 30 дней вы лишитесь здорового сна и пары нервных клеток.

К счастью, среди моих одноклассников нет жертв прокрастинации, абсолютно каждый ответственно ходит к репетиторам. Правда, не все школьные учителя положительно относятся к дополнительным занятиям. Например, наш учитель математики. Допустим, на уроке мы изучаем какую-то тему, а потом для закрепления материала решаем примеры у доски. Если вдруг кто-то отважится выполнить задание альтернативным путем, сразу начинаются проблемы. Говорит, мол, будешь решать по-своему, поставлю два и не аттестую. Я вообще не понимаю такой реакции. Какая разница, как сделан пример, если ответ верный.

"СТАРАТЬСЯ РАДИ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА"

- Вообще, сейчас нереально сдать ЕГЭ, рассчитывая только на школьную программу. Материала, который дают в классе, недостаточно. Да, на уроках мы разбираем темы из тестов, но очень поверхностно. Какие-то задания делаем только один раз, какие-то и вовсе пропускаем. Понятное дело, что всем хочется знать больше и разбираться в предмете лучше, вот и идем к репетиторам.

Некоторые ребята ходят на дополнительные занятия во время первого или второго урока просто потому, что физически не справляются с большой нагрузкой. Не все учителя это понимают. Тогда зачем идти в школу и выслушивать недовольство, если можно остаться на весь день дома и делать задания с репетитором? Я не отличник, поэтому стараться ради золотой медали не вижу смысла. Зачем ходить на уроки и делать домашнюю работу по дисциплинам, которые просто не нужны. Не хочется сидеть с учебниками до самой ночи. Вместо контурных карт по географии я лучше раз в две недели выйду на улицу погулять.

НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

- Чтобы успешно сдать ЕГЭ, я занимаюсь с репетитором по русскому, информатике и математике. Занятия начинаются в 11 часов утра и заканчиваются в пять вечера. Выходит, уроки по полтора часа с перерывами в 20 минут. Ну а после иду домой отрабатывать пройденное.

Занятия с репетитором - удовольствие не из дешевых. С сентября родители потратили уже около 140 тысяч. Часовое занятие по математике и информатике стоят по 700 рублей, по русскому - 450. И это мы еще не учитываем онлайн вебинары: например, пять занятий по математике обошлись в шесть тысяч. Есть дополнительные лекции в формате прямых эфиров. Очень удобная система: сначала тебе все внимательно и детально рассказывают, ну а после можно задавать вопросы.

ПОСЛЕ ЕГЭ - СОН

- Важный секрет успешной сдачи ЕГЭ – не бить в баклуши. Если у вас остался месяц или даже две недели, используйте время с пользой. Сам же, как только получу результаты, первым делом погуляю на выпускном. После этого как минимум четыре дня буду отсыпаться.

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