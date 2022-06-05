«Поняла, что сто баллов не наберу»: Ростовская учительница решила побыть на месте учеников и сдала ЕГЭ

Задания ЕГЭ по химии оказались не так просты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях для многих 11-классников прозвенел последний звонок. Теперь у выпускников начался новый этап - ЕГЭ.

Экзамен и так нервная вещь. А тут масло в огонь добавляет тот факт, что от полученных баллов решается судьба бывшего школьника. Без заветных цифр по экзамену не поступитьв вуз мечты.

Чтобы подбодрить выпускников и подать пример, ростовская учительница биологии и химии Зухра Магомедова решила на себе испытать все прелести ЕГЭ. Поэтому досрочно сдала экзамен по химии.

ХОТЕЛА ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ

В этом году я наконец-то решила сдавать свои предметы: химию и биологию. Хотела проверить свои знания, и что самое главное - посмотреть и прочувствовать, что видят и ощущают мои ученики.

Чтобы сдать ЕГЭ досрочно, надо было подать заявку в отдел образования, что я и сделала. А после стала ждать день икс. Но все пошло не по плану.

Учитель решила проверить на себе, через что проходят ее ученики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЧУТЬ НЕ СДАЛА ЕГЭ В ГОРАХ»

Когда пришло время сдавать ЕГЭ, я еще была в походе, так как нашу туристическую группу застала пурга и добраться вовремя до Ростова я не могла. Мои товарищи шутили надо мной, пытаясь приободрить, мол, сдавай экзамен нам. Но благо мне дали возможность сдать в другой день.

Этот день наступил. Я в сумбуре, без какой-либо подготовки, без просмотра последних контрольно-измерительных материалов (кимы), в спешке поехала на другой конец города. Приехав в гимназию, я поняла, что забыла черные гелевые ручки и калькулятор. Ручки я добыла. А калькулятор нет. Но не отчаялась и решила идти до конца.

Я прошла металлоискатель и заполнила необходимые бумаги. Не ожидала, что так будет все строго, даже этикетку с бутылки сказали снять. После этого меня провели в мой кабинет. Он действительно был мой, ибо в кабинете из сдающих была только я. За мной следили двое человек. Вся процедура была точь-в-точь такой, как обычно все проходит. Зачитали мои права, дали кимы и бланки, засекли время.

«СТАЛА ПОНИМАТЬ, ЧТО СОТКУ НЕ НАБЕРУ»

Похрустев пальцами, думала, что управлюсь в часа два максимум. Но не тут-то было.

На втором уровне сложности начались задачи на тепловой эффект. Они элементарные. Но делить трехзначные цифры на двухзначные с запятой было нереально без калькулятора. Мой мозг пытался вспомнить математику 7 класса. В долгой борьбе с цифрами я победила и поделила их.

Педагог говорит, что ее подвело отсутствие калькулятора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пошли задачи еще сложнее. Мой мозг закипал. Напряжение и боль уже отдавало в виски. Началась паника. Я-то шла с намерением «Хех, наберу сотку». Но понимала, что это не так. А про себя подумала, будь, что будет.

Задания все усложнялись. Я подняла глаза на часы и увидела, что прошло 3 часа! Взглянула на преподавателей, которые в самом начале улыбались мне и думали, что я закончу быстро.

«ТАК И НЕ РЕШИЛА ЗАДАЧИ УРОВНЯ С»

Чувствовала, что больше не могу. А закончить-то надо. Пришлось выйти из кабинета, чтобы сбросить напряжение. Голова к тому времени уже пульсировала. Я сделала глоток воды. Съела печеньку, которую взяла с собой. Это дало мне хоть какие-то силы. Взяв в руки работу, я продолжила бой.

До конца экзамена оставалось 15 минут. А у меня нерешенными так и остались последние три задания уровня С. Электролиз я бы решила, но это задача, где так нужен калькулятор, который я забыла.

Когда вышла с ЕГЭ, поняла, что истощена. Но погода была замечательной: было ясное небо и тепло.

Потом я долго боялась смотреть результаты, но решилась. Итого набрала 89 баллов. Но могла и 98, так как три задачи, где нужен был калькулятор, давали еще девять баллов. Получается, ошиблась я лишь в двух местах.

Скоро пойду сдавать биологию. В этот раз я буду более внимательной. И получу свои заветные сто баллов.

ОФИЦИАЛЬНО

Основной период сдачи ЕГЭ-2022 в Ростовской области стартовал 26 мая. Для проведения экзамена в области открыли 125 пунктов.

В этот раз ЕГЭ постепенно будет возвращаться к доковидному режиму. И экзамены вновь пройдут в три этапа.

Всего Единый госэкзамен на Дону собираются сдавать свыше 16,5 тысячи человек, из которых более 15 тысяч - выпускники 2022 года. 30 и 31 мая ребята будут сдавать русский язык, 2 июня - профильную математику, а 3 числа - математику базового уровня.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ И САМЫЙ СЛОЖНЫЙ

Самыми популярными предметами этого года стали русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

Согласно информационно-методическому центру образования Ростова, в прошлом году в Ростовской области в тройку наиболее результативных предметов вошли русский язык, английский и французский. Биология и физика заняли последнее место по среднему баллу в городе.

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