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Общество5 июня 2022 9:13

«Поняла, что сто баллов не наберу»: Ростовская учительница решила побыть на месте учеников и сдала ЕГЭ

В Ростове опытный преподаватель сдал Единый госэкзамен и столкнулся с трудностями
Екатерина ПОПОВА
Задания ЕГЭ по химии оказались не так просты.

Задания ЕГЭ по химии оказались не так просты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях для многих 11-классников прозвенел последний звонок. Теперь у выпускников начался новый этап - ЕГЭ.

Экзамен и так нервная вещь. А тут масло в огонь добавляет тот факт, что от полученных баллов решается судьба бывшего школьника. Без заветных цифр по экзамену не поступитьв вуз мечты.

Чтобы подбодрить выпускников и подать пример, ростовская учительница биологии и химии Зухра Магомедова решила на себе испытать все прелести ЕГЭ. Поэтому досрочно сдала экзамен по химии.

ХОТЕЛА ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ

В этом году я наконец-то решила сдавать свои предметы: химию и биологию. Хотела проверить свои знания, и что самое главное - посмотреть и прочувствовать, что видят и ощущают мои ученики.

Чтобы сдать ЕГЭ досрочно, надо было подать заявку в отдел образования, что я и сделала. А после стала ждать день икс. Но все пошло не по плану.

Учитель решила проверить на себе, через что проходят ее ученики.

Учитель решила проверить на себе, через что проходят ее ученики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЧУТЬ НЕ СДАЛА ЕГЭ В ГОРАХ»

Когда пришло время сдавать ЕГЭ, я еще была в походе, так как нашу туристическую группу застала пурга и добраться вовремя до Ростова я не могла. Мои товарищи шутили надо мной, пытаясь приободрить, мол, сдавай экзамен нам. Но благо мне дали возможность сдать в другой день.

Этот день наступил. Я в сумбуре, без какой-либо подготовки, без просмотра последних контрольно-измерительных материалов (кимы), в спешке поехала на другой конец города. Приехав в гимназию, я поняла, что забыла черные гелевые ручки и калькулятор. Ручки я добыла. А калькулятор нет. Но не отчаялась и решила идти до конца.

Я прошла металлоискатель и заполнила необходимые бумаги. Не ожидала, что так будет все строго, даже этикетку с бутылки сказали снять. После этого меня провели в мой кабинет. Он действительно был мой, ибо в кабинете из сдающих была только я. За мной следили двое человек. Вся процедура была точь-в-точь такой, как обычно все проходит. Зачитали мои права, дали кимы и бланки, засекли время.

«СТАЛА ПОНИМАТЬ, ЧТО СОТКУ НЕ НАБЕРУ»

Похрустев пальцами, думала, что управлюсь в часа два максимум. Но не тут-то было.

На втором уровне сложности начались задачи на тепловой эффект. Они элементарные. Но делить трехзначные цифры на двухзначные с запятой было нереально без калькулятора. Мой мозг пытался вспомнить математику 7 класса. В долгой борьбе с цифрами я победила и поделила их.

Педагог говорит, что ее подвело отсутствие калькулятора.

Педагог говорит, что ее подвело отсутствие калькулятора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пошли задачи еще сложнее. Мой мозг закипал. Напряжение и боль уже отдавало в виски. Началась паника. Я-то шла с намерением «Хех, наберу сотку». Но понимала, что это не так. А про себя подумала, будь, что будет.

Задания все усложнялись. Я подняла глаза на часы и увидела, что прошло 3 часа! Взглянула на преподавателей, которые в самом начале улыбались мне и думали, что я закончу быстро.

«ТАК И НЕ РЕШИЛА ЗАДАЧИ УРОВНЯ С»

Чувствовала, что больше не могу. А закончить-то надо. Пришлось выйти из кабинета, чтобы сбросить напряжение. Голова к тому времени уже пульсировала. Я сделала глоток воды. Съела печеньку, которую взяла с собой. Это дало мне хоть какие-то силы. Взяв в руки работу, я продолжила бой.

До конца экзамена оставалось 15 минут. А у меня нерешенными так и остались последние три задания уровня С. Электролиз я бы решила, но это задача, где так нужен калькулятор, который я забыла.

Когда вышла с ЕГЭ, поняла, что истощена. Но погода была замечательной: было ясное небо и тепло.

Потом я долго боялась смотреть результаты, но решилась. Итого набрала 89 баллов. Но могла и 98, так как три задачи, где нужен был калькулятор, давали еще девять баллов. Получается, ошиблась я лишь в двух местах.

Скоро пойду сдавать биологию. В этот раз я буду более внимательной. И получу свои заветные сто баллов.

ОФИЦИАЛЬНО

Основной период сдачи ЕГЭ-2022 в Ростовской области стартовал 26 мая. Для проведения экзамена в области открыли 125 пунктов.

В этот раз ЕГЭ постепенно будет возвращаться к доковидному режиму. И экзамены вновь пройдут в три этапа.

Всего Единый госэкзамен на Дону собираются сдавать свыше 16,5 тысячи человек, из которых более 15 тысяч - выпускники 2022 года. 30 и 31 мая ребята будут сдавать русский язык, 2 июня - профильную математику, а 3 числа - математику базового уровня.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ И САМЫЙ СЛОЖНЫЙ

Самыми популярными предметами этого года стали русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

Согласно информационно-методическому центру образования Ростова, в прошлом году в Ростовской области в тройку наиболее результативных предметов вошли русский язык, английский и французский. Биология и физика заняли последнее место по среднему баллу в городе.

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