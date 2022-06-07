В Ростовской области попал под арест бухгалтер летнего лагеря, в котором экономили на котлетах для детей

Бухгалтера детского лагеря подозревают в афере с бюджетными деньгами Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области получил продолжение скандал, произошедший в одном из лагерей для детей из малообеспеченных семей. В декабре прошлого года туда нагрянули силовики, заподозрив сотрудников в экономии на отдыхающих ребятах. В итоге, бухгалтер лагеря стала подозреваемой по делу о незаконном обороте финансов.

ПИСАТЬ В МЕНЮ - НЕ ЗНАЧИТ ДАВАТЬ?

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что 47-летнего бухгалтера подозревают в том, что она специально вносила в платежные документы ложные суммы о тратах на нужды ребят. Если говорить проще, то по бумагам в лагере было самое отменное питание и высококвалифицированный персонал. А по сути, считает следствие, в учреждении экономили на всем.

Самой частой «статьей экономии», по версии оперативников, стало питание. Так, на видео, установленном в одном из кабинетов, отчетливо слышно как трое человек обсуждали меню.

- Наталья сказала, что котлеты все время давать, а Оля сказала, мы ж тогда будем намного дороже, - говорит одна из героинь видео.

В ответ мужчина объясняет как правильно:

- Нет, она говорит в меню постоянно писать котлеты. Это же не значит, давать».

ДО ШЕСТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Похожим образом, утверждает источник издания, дела обстояли с зарплатами сотрудников и покупкой лекарств. При этом известно, что детский лагерь датировался, в том числе и из регионального бюджета.

- В отношении экономиста возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурантка находится под арестом, - прокомментировали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

В доме и кабинете подозреваемой прошли обыски, изъяты документы и компьютеры.

Источник издания сообщил, что, по предварительным данным, ущерб, причиненный государству, составил около двух с половиной миллионов рублей.

Если дело дойдет до суда, а вину бухгалтера признают, ей грозит до шести лет тюрьмы.

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