Золотой самовар и элитный алкоголь: что еще нашли в доме сельского депутата из Ростовской области

Так выглядит гостиная в доме депутата. Фото: источник в правоохранительных органах региона

В поле зрения силовиков оказался руководитель летних детских лагерей Ростовской области, в которых отдыхают ребята, в том числе из малообеспеченных семей. Директора учреждений и, по совместительству, сельского депутата заподозрили в растрате части бюджетных денег.

В детском лагере зачем-то поставили бильярдный стол. Фото: источник в правоохранительных органах региона

По этой причине прошли обыски не только в лагерях, но и в доме народного избранника. В сеть попали и видео визитов. Так, на одном из них, предположительно, руководство учреждения допобразования, обсуждает - как сэкономить на меню для детворы. А после - видео, которое якобы тот же фигурант снимает, где угощаются черной икрой.

Есть в доме и камин. Фото: паблик "ВКонаткте,Ростов Главный".

Пожалуй, тема не вызвала бы такого ажиотажа в городских пабликах - а именно там и появились видеокадры - если бы не фото интерьера в доме того самого сельского депутата. В Интернете народ тут же окрестил увиденное "цыганским барокко", а некоторые даже пробовали просчитать стоимость убранства комнат.

Так выглядит гостиная в доме депутата. Фото: источник в правоохранительных органах региона

И вот на новой порции фото – кухня-гостиная. Витринное окно выходит во двор. Кстати, интерьер этой комнаты в серо-белых тонах по сравнению с другими, выполненными в стиле ампир, можно где-то назвать не таким ослепительным. Из ярких элементов - сияющий золотом самовар, которому отвели место на комоде рядом с телевизором.

В центре комнаты - позолоченный самовар. Фото: источник в правоохранительных органах региона

Кроме того, во время обысков засняли и домашний бар с внушительным ассортиментом элитного алкоголя. Также в сеть попали кадры, сделанные на охоте и с белым лебедем, в качестве добычи в руках. Их, говорят, нашли в телефоне хозяина коттеджа.

В углу двора - беседка. Фото: источник в правоохранительных органах региона

Оперативно связаться с главным героем этой истории и получить комментарий по поводу случившегося журналисту "КП - Ростов-на-Дону" не удалось. Однако в правоохранительных органах региона подчеркнули: уголовное дело не возбуждено. Проверка продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Икра ложками: в сеть попало видео, на котором депутат из Ростовской области угощает приятелей деликатесом

Сейчас в отношении депутата проводят проверку (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Италия или Китай?: дизайнер рассказал, сколько может стоить интерьер в доме сельского депутата из Ростовской области с бассейном и позолотой

Дизайнер посчитал, насколько дорогой интерьер в доме сельского депутата в Ростовской области (подробнее)

Камин, бассейн, позолоченные вензеля: в сети появились фото роскошной жизни сельского депутата из Ростовской области

Параллельно с этим в отношении него началась проверка (подробнее)

КСТАТИ

У детей находили лишай, селили по десять человек в комнату: в лагере в Ростовской области, где силовики провели обыски, не раз находили нарушения

В лагере под Ростовом, где силовики провели обыски, не раз находили нарушения (подробнее)

НУ И НУ!

Как экономить на котлетах: В сети появилось видео, на котором руководство детского лагеря под Ростовом решает, чем кормить отдыхающих

В учреждение нагрянули силовики с обысками (подробнее)