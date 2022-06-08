«В тело - 1,5 миллиона рублей, в мозг - два»: Ростовская модель plus-size жестко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру

Ксения Усолкина (на фото - в центре) столкнулась с критикой в соцсетях. Фото: с официальной страницы Ксении Усолкиной во "ВКонтакте"

Ростовчанка Ксения Усолкина никогда не была худышкой, но вот себя и свою внешность любила всегда. В итоге лишние килограммы сыграли ей на руку. Женщина, чей вес сейчас 102 килограмма, кардинально изменила свою жизнь.

Она бросила работу в офисе и построила карьеру модели plus-size. Сейчас Ксения не только позирует перед объективами камер, но и учит других девушек любить себя и дефилировать по подиуму. После блестящей победы в международном конкурсе красоты, ростовчанка открыла уже две школы для желающих стать моделями.

ЛЕГЛА ПОД НОЖ ХИРУРГА

Казалось бы, все в жизни хорошо, вот только одно мешало ростовчанке полностью наслаждаться собой – лишние кило вокруг талии. И тогда Ксения легла под нож хирурга. Липоскация прошла успешно. Женщине убрали лишний жир, а еще - отрезали растянутую кожу на боках и животе. При этом, по словам 38-летней Ксении, хирург даже удалил растяжки, образовавшиеся на теле после родов, а также изменил форму пупка.

Модель гордится своим телом. Фото: с официальной страницы Ксении Усолкиной во "ВКонтакте"

И вот, пройдя через операцию и непростую реабилитацию, Ксения теперь чувствует себя на морских курортах как рыба в воде. В начале июня она вместе с сестрами отправилась в Геленджик. Женщины сняли номера в отеле с бассейном, и, кстати, с удовольствием фотографировались на его фоне в купальниках.

«Я - ДЕВУШКА НА МИЛЛИОН!»

Результаты фотосессии Ксения разместила на своей странице в социальной сети. И вот на фоне теплых комментариев от поклонников один из подписчиков нагрубил модели, назвав фигуры Ксении и ее сестер убогими.

Модель в начале лето улетела на Черноморское побережье. Фото: с официальной страницы Ксении Усолкиной во "ВКонтакте"

Но модель plus-size не растерялась, а достойно ответила на критику:

- Да, да, в какой-то момент я получила под фото такой комментарий. И меня это улыбнуло. Так вот, мои дорогие, я прокачала свое тело, вложила в него полтора миллиона, и смело могу говорить, что я – «девушка на миллион». Мне все равно, кто и что пишет. Хейт жил, жив и будет жить. А пока кто-то тратит время на писанину, я занимаюсь собой. Кстати, в мозг и развитие уже тоже вложено два миллиона рублей.

А в конце поста пожелала всем больше любви в сердце.

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