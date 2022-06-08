Что известно о задержанном, который напал на пристава и конвоира и открыл стрельбу в Ростове

На месте происшествия работает полиция. Фото: КРУГОВЫХ Кристина

В Ростове-на-Дону 8 июня 49-летний задержанный ранил судебного пристава и конвоира, которые доставили его на заседание. Рассказываем, что известно о мужчине, напавшем на сотрудников.

Злоумышленник умудрился пронести с собой заточку. Когда его выводили из автозака, он ударил в шею 33-летнего заместителя начальника караула. Через мгновение задержанный уже держал в руках табельный пистолет раненого. Он открыл огонь и ранил пристава-исполнителя Пролетарского района города.

Оказалось, ранее мужчину обвинили в совершении сразу нескольких тяжких преступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело по таким статьям, как «Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия», а также «Убийство».

Дебошира обезвредили, открыв по нему огонь. Злоумышленник ранен в плечо, его жизни ничего не угрожает. При этом известно, что задолго до этого у мужчины диагностировали тяжелое заболевание, от которого он страдает и по сей день.

Напомним, раненые судебный пристав и начальник караула находятся в больнице. Состояние конвоира оценивается как тяжелое, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители. Территорию у суда оцепили, движение в этом районе ограничено.

- На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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