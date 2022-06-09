Ударил заточкой 16 раз: появилось видео нападения арестанта на конвоира в ростовском суде

После нападения на конвоира арестант забрал его пистолет и начал стрелять. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону".

Появилось видео момента нападения арестанта на конвоира в Пролетарском суде Ростова. 8 июня арестант перед заседанием ударил заточкой сопровождавшего его начальника караула.

По предварительным данным, задержанного доставили в суд на заседание. Оказалось, что, несмотря на досмотры, арестант смог спрятать и пронести заточку. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как он набрасывается на конвоира и начинает наносить ему удары. Сотрудник пытается увернуться, убегает от подсудимого, а позже пытается достать пистолет. Однако арестант нападает на него вновь и вновь.

Судя по видеозаписи, он нанес пострадавшему не менее 16 ударов. После этого конвоир падает навзничь, а злоумышленник забирает пистолет. На следующих кадрах — судебные приставы, которые с оружием наготове пытаются задержать дебошира. Напомним, по данным областной прокуратуры, арестант ранил одного из сотрудников, после чего получил пулю сам.

Всех троих раненых доставили в больницу. Начальник караула находится в тяжелом состоянии, в реанимации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие». Проверкой обстоятельств произошедшего занялась областная прокуратура.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что подозреваемого должен был предстать перед судом за несколько нападений на инкассаторов. Следствию известно о двух случаях, когда мужчина стрелял в сотрудников, чтобы ограбить. Однако обе попытки оказались безуспешны.

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