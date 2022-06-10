Как стать королевой пляжа в любом весе: ТОП-5 поз для фотосессии на море от ростовской плюс-сайз модели

Модель рассказала, как блистать на любом пляже при минимуме вложений. Фото: Артур СЕЛИМОВ

С первого дня жаркого донского лета ростовчане устремились на пляжи. Конечно, прекрасным ростовчанкам хочется выглядеть на все 100 и на заморских курортах, и на Черноморском побережье и даже в Ростове — хоть в Левобережном парке, хоть на Соленом озере. На любом из пляжей можно привлекать восхищенные взгляды, уверена модель плюс-сайз из Ростова-на-Дону Ксения Усолкина. Она рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону», как стать королевой пляжа в любой весовой категории, и показала пять беспроигрышных поз для удачных летних фото.

Главное на пляже - эффектное появление. Фото: Артур СЕЛИМОВ

СЕКРЕТЫ КОРОЛЕВЫ ПЛЯЖА

Несмотря на то, что на пляже на нас минимум одежды, а прическа может испортиться, обеспечить себе отличное настроение можно эффектным появлением у воды, уверена ростовская модель. Она считает, что от внешнего вида зависит 100% успеха.

- Можно прийти на пляж в купальнике, сланцах и замотаться черным парео, а можно быть яркой, сочной и блистать, - уверена Ксения. - Всегда девушкам говорю, что нужно добавлять яркие акценты: водостойкую помаду ярких и сочных цветов, крупные серьги, в которых даже можно плавать — из пластика, плетеные. Можно надеть украшения из цепочек — портупеи или браслеты на руки и ноги. Это максимально эффектно и в то же время изящно.

Фото в движении с летящими волосами или парео привлекают внимание. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ксения приходит на пляж не просто в сланцах, а в открытой обуви на невысоких — 2-3 сантиметра — тонких каблучках-рюмочках. Дойдя до песка, она снимает их и идет к воде босиком, неся обувь в руках.

- Все эти нюансы привлекают внимание и отвлекают от изъянов на теле. Когда у тебя яркая помада и серьги, никто уже не посмотрит на целлюлит, - делится модель.

Немного юмора, чтобы украсить кадр. Фото: Артур СЕЛИМОВ

А самое главное, уверена Ксения, - не равняться на чьи-то стандарты, а смотреть на себя и всегда подавать себя в лучшем свете, хоть при 50 килограммах, хоть при 120.

- Есть прекрасная поговорка: у соседа трава зеленее, - смеется ростовчанка. - Лучше не смотреть в соседский огород, а заниматься собой. Мои ученицы даже выполняют такое упражнение: стоя перед зеркалом говорят раз 10-15 «Я женщина». И, если начинают с жесткого начальственного тона, когда кони бегут, а избы горят, то заканчивают низким томным голосом. В таком состоянии становится все равно на изъяны тела.

На пляже - место ярким аксессуарам и водостойкой помаде. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЛУЧШИЕ ФОТОПОЗЫ В КУПАЛЬНИКЕ

Модель плюс-сайз поделилась с читательницами «КП — Ростов-на-Дону» самыми актуальными позами для фото на пляже. Их девушки используют чаще всего, но совершают типичные ошибки, которые портят все впечатление. Ксения рассказала, как их избежать, и выглядеть на фото на все 100.

- Первое и самое главное, о чем я говорю девушкам, - это талия! Девчонки часто забывают, где она находится, и чаще ставят руки на бедра, в зону трусиков, что визуально делает фигуру квадратной. А талия у нас в самом узком месте, под ребрами, - напоминает Ксения. - Ставим руки туда, собирая пальчики вместе. Можно даже кисти рук сдвинуть вперед, чтобы сделать талию в кадре тоньше.

Даже у самой простой позы есть свои нюансы. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Второе правило от модели Усолкиной — в кадре всегда должны быть обе руки и обе ноги. Она заметила, что девушки часто допускают ошибку — ставят ногу за ногу, пытаясь сузить себя, и на фото получается эдакая цапля на одной ноге. А позируя вполоборота, еще и прячут дальнюю руку.

- Надо ногу завести накрест, чтобы обе ноги были в кадре, - инструктирует Ксения. - И вывести вперед кисть или плечо, чтобы показать обе руки.

Главное - показать, где у вас талия. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Девушки очень любят делать жаркие пляжные фото, становясь на колени и ставя ноги на ширину плеч.

- Нужно, чтобы колени стояли не на одном уровне, параллельно плечам, а одно чуть ближе, другое — чуть дальше от фотокамеры, - советует модель. - Стопы надо развернуть вбок, чтобы они появились в кадре. Руки — на талию, а бедра подать назад. Когда модель немного сгибается, ягодицы в кадре становятся значительно меньше. И не забываем сделать так называемое скручивание. Например, правое плечо скручиваем к левому бедру — чуть вперед и вниз. И так сужаемся в кадре.

Стоит отвести бедра чуть назад и обворожительно улыбаться. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Четвертая удачная фотопоза — лежа на боку. Нижнюю ногу нужно держать прямо и параллельно объективу, подсказывает Ксения. Верхняя нога лежит на нижней, немного согнутая в колене, которое слегка накрывает нижнее колено. Стопу верхней ноги также не заваливаем назад — обе стопы должны быть в кадре. А пальцы ног — натянуты, это вытягивает силуэт.

- Облокачиваемся на одну руку, а вторую кладем на талию, немного прикрывая животик кистью, держим пальцы вместе.

Удачный кадры - правильная поза и никакого мошенничества. Фото: Артур СЕЛИМОВ

А пятое правило — движение в кадре всегда работает на нас. Максимум внимания привлекут развевающиеся волосы, летящее парео, ткань сарафана.

- И, конечно же, не забываем про улыбку! Все хотят запомнить себя на отдыхе веселым и жизнерадостным! - напоминает ростовчанка.

Модель провела для читателей «КП — Ростов-на-Дону» небольшой мастер-класс по фотопозированию на левом берегу Дона. А 18 июня в парке «Левобережный» Ксения вместе с другими моделями проведет флешмоб «Бодипозитив или мода вне стандартов». Посмотреть на красавиц в красных платьях и коронах, от души потанцевать и повеселиться приглашаются все желающие.

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