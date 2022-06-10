"Нашел заточку полгода назад": ранивший конвоира и пристава арестант рассказал подробности происшествия в ростовском суде

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде ареста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростова-на-Дону 10 июня прошло заседание по избранию меры пресечения в отношении арестанта, который напал на конвоира и пристава. Во время слушания в Ленинском суде задержанный впервые прокомментировал произошедшее. Мужчина ответил на вопросы "КП-Ростов-на-Дону".

По словам обвиняемого, он не понимает, почему напал на сотрудников. Мужчина утверждает, поступок не был спланированным, все произошло спонтанно. При этом заточку он нашел еще полгода назад.

— Она была найдена полгода назад в камере в здании суда. Я не знаю, как она туда попала. Я был в СИЗО, не мог бы там ничего сделать. Сама заточка долгое время мне была не интересна, покуда однажды не остался один с конвоиром, — пояснил арестант.

Обвиняемый сообщил, что раскаивается и сожалеет о содеянном. Он также ответил на вопрос, почему решился на нападение при том, что в отношении него уже расследуется уголовное дело о разбое. По словам задержанного, он якобы не имеет отношения к нападению на инкассаторов.

- Я свое отсидел по статье 158 – с этого все началось. Нападение на инкассаторов – я понятия не имею, что это такое, меня там не было. Если бы мне дали сейчас 15 лет, для меня это все равно пожизненное. Мне уже 50.

Также злоумышленник сказал, что очень одинок и его никто не навещает. При этом у мужчины есть дочь, о которой он очень беспокоится.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа.

Напомним, происшествие в Пролетарском районном суде произошло 8 июня. Арестант напал на сопровождавшего его конвоира и ударил его заточкой. После этого он начал стрелять в судебного пристава и ранил его. Другим сотрудникам суда пришлось открыть огонь - пуля попала в злоумышленника.

Ранее стало известно, что арестанта привезли на одно из заседаний по делу о нападениях на инкассаторов и пункт приема металлолома. По версии следствия, ему удалось забрать выручку только у предпринимателей. Что касается двух попыток ограбления инкассаторов, обе они оказались неудачными. В первый раз налетчику удалось скрыться, а во второй его задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранил заточкой и выхватил пистолет: в Ростове задержанный напал на пристава и конвоира

В Ростове задержанный напал на судебного пристава и конвоира, пытаясь сбежать. (Подробности)

Ранившего пристава и конвоира у суда подозревают в нападении с гранатой на ростовских инкассаторов

Причем, по данным следствия, на счету задержанного не одного подобное преступление. (Подробности)