Стобалльники из Ростовской области рассказали, как сдать ЕГЭ без репетиторов и получить 200 баллов по двум предметам

Ребята зашли в личный кабинет на сайте Госуслуг, чтобы посмотреть свои результаты, и ахнули. Фото: предоставлено героями публикации

На днях школьникам пришли первые результаты ЕГЭ — 2022. Уже стало известно о 38 выпускниках, которые набрали 100 баллов за экзамен, а пятеро — 200 за два экзамена. И это еще не окончательный результат, пока не придут итоги последних испытаний. В «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с донскими стобалльниками и узнали, в чем их секрет.

«НАРЕШКА» РЕШАЕТ В МАТЕМАТИКЕ

16-летняя Маргарита Кудаева из Шахт даже не удивилась, когда узнала, что написала экзамен по математике на 100 баллов. Ученица лицея № 26 посвятила усердной подготовке последние два года: занималась у двух репетиторов и на онлайн-курсах. Подготовка к русскому языку тоже была серьезной, и выпускница ждала высоких баллов, но еще одна сотня стала сюрпризом.

- Секрет подготовки, наверное, у каждого свой. Есть разные способы изучения. В математике важна «нарешка» - практика, когда решаешь множество всевозможных заданий. Но самое главное — любить то, чем ты занимаешься, - делится Рита. - Сам предмет, ту профессию, которую, в которую ты придешь в итоге.

При этом затворницей с учебниками в руках выпускница не стала. Нашла время и почитать антиутопии, нон-фикшн, классику, и посмотреть приключенческие фильмы.

Маргарита заработала высший балл сразу по двум ЕГЭ. Фото: предоставлено героем публикации

- У меня было свободное время, конечно, не так много и не каждый день, но проводила время с друзьями, ходила в кино, читала книги, слушала музыку, как и все ровесники, - рассказывает девушка.

Сейчас Рита ждет результатов экзамена по английскому языку, и будет подавать документы в Высшую школу экономики в Москве. Хочет работать в консалтинге.

100 БАЛЛОВ БЕЗ РЕПЕТИТОРОВ

Когда связались с Дмитрием Яровым из Сальска, оказалось, что поздравить его можно еще и с днем рождения. 18-летний парень собирается заниматься ИТ-технологиями, но 100 баллов у него — по русскому языку. Спроси любого в школе № 5, и все скажут, что этот предмет — его конек.

- Думаю, родители заложили в меня любовь к русскому языку: рано научили читать, много книг давали, учителей было несколько, и мощную подготовку дали в 5-7 классах, - рассказывает выпускник. - Так что, хватило уроков, консультаций в школе и домашних заданий — без репетиторов.

- В чате нашего класса попросила ребят писать свои результаты, как только узнают в личном кабинете на Госуслугах. И тут приходят одно за другим сообщения: 80 баллов, 82. Я пишу: «Кто больше?» И тут Дима пишет: «100». И мы застыли. Ответила: «Больше уже некуда», - радостно вспоминает классный руководитель и учитель русского языка Валентина Веретенникова.

Дмитрий хочет стать ИТ-специалистом, но 100 баллов заработал по русскому языку. Фото: предоставлено героем публикации

Сам Дима тоже нашел свой идеальный баланс между уроками и отдыхом: гулял с друзьями, читал книги всевозможных жанров, смотрел фильмы и играл на компьютере. Из фантастики рекомендует сборник рассказов Теда Чана «История твоей жизни» и «Дюну» Френка Герберта, а из фэнтези - «Ведьмака», причем и книгу Анджея Сапковского, и игры.

Так в чем же секрет 100 баллов по русскому, заработанных почти что играючи?

- Нужно внимательно познакомиться с критериями оценки заданий, чтобы понимать точно, за что дается каждый балл на экзамене. И работать с каждым заданием, зная, какое принесет больше и где можно баллы упустить, - делится Дима. - В сочинении это особенно важно. Главное - понимать структуру задания и следовать ей.

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