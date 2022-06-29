«Наш батальон вернулся домой»: после спецоперации бойцы разыскали волонтеров из Ростовской области, отправлявших письма детей на фронт

Детвора из Ростовской области отправила сотни писем и рисунков участникам спецоперации. Фото: предоставлено волонтерами движения "Кто, если не мы"

В Ростовской области добровольцы собрали сотни писем и рисунков детей для участников спецоперации. Ребята, многие из которых вместе с родителями бежали из Донбасса, спасаясь от пуль украинских националистов, писали российским военным о том, что хотят мира. Многие мальчишки и девчонки благодарили участников спецоперации за подвиги, которые те совершают каждый день.

«СПАСИБО, ЧТО ТЫ БОРЕШЬСЯ ЗА МИР»

- Здравствуй, дорогой солдат. Спасибо тебе за то, что ты борешься за мир в нашей стране. Сейчас в моем городе взрывы. Я знаю, что это такое. Это страшно, - написал семилетний мальчик из ДНР военному.

Сбор и отправку писем взяли на себя добровольцы отряда «Кто, если не мы».

Заместитель координатора движения Юлия Кузнецова рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», что сотни писем и рисунков уже отправили на фронт. Часть посланий ушла на передовую в ДНР, еще часть – на передовую в ЛНР.

Ребята считают военных настоящими супергероями. Фото: предоставлено волонтерами движения "Кто, если не мы"

Более того, письма уже дошли до адресатов. А недавно получатели посланий вышли на связь с волонтерами.

- Дело в том, что я отправила письмо и от себя. В нем, ко всему прочему, попросила военных связаться со мной по возвращении на родину. Я верила, что получатели обязательно выживут, - говорит Юлия.

И вот спустя почти месяц ей в соцсетях написал незнакомый мужчина.

- Здравствуйте, ищу девушку-волонтера, которая отправляла письмо, рисунки и гуманитарную помощь на нашу позицию. Это вы? – обратился он к Юлии.

Мальчик благодарит военных за то, что те борются за мир на Донбассе. Фото: предоставлено волонтерами движения "Кто, если не мы"

«МНЕ ПОВЕЗЛО. Я ЖИВ»

Так волонтер узнала, что военнослужащие получили детские послания.

Следующий после этой переписки день начался со звонка. Это был уже другой военнослужащий, до которого также дошло письмо.

- Наш батальон вернулся домой, - сказал военный волонтеру.

В тот день череда звонков не прекращалась. Солдаты благодарили Юлию и всех детей, которые отправили им письма.

Как говорят сами бойцы, чьи нервы уже закалила борьба за свободу в братских республиках, весточки с Дона тронули их до слез.

«ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ НЕ МОГУ»

Кстати, с одним из этих солдат удалось пообщаться корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». Николай (имя изменено – прим. ред.) сейчас дома.

- Мне повезло. Я жив. Не ранен. Сейчас с семьей, - рассказывает участник спецоперации.

А семья у него, к слову, большая. Николай – папа двух сыновей и трех дочек. Старшему уже 26 лет, а самому младшему ребенку – девять.

По словам военного, детские письма для него и однополчан стали огромной поддержкой.

- Конечно, это поднимает боевой дух, - продолжает мужчина.

К слову, гуманитарной помощью, которую на позицию доставили вместе с посланиями, солдаты поделились с местными жителями.

- Одну семью запомнил особенно. Это многодетные родители. У них восемь детей, - продолжает Николай. - Мы постоянно делились с ними продуктами.

А еще участник спецоперации говорит, что скоро опять «пересечет ленточку», - так военные называют переход по ту сторону границы.

- Немного отдохну и вновь на передовую. Потому что надо. Потому что иначе не могу, - сказал он.

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