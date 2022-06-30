Гандболистка Анна Вяхирева покинет ГК «Ростов-Дон»

Гандболистка Анна Вяхирева. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Правая полусредняя ГК «Ростов-Дон» Анна Вяхирева покидает команду. Об этом рассказали в донском гандбольном клубе.

- Хочу выразить огромную благодарность клубу, в котором провела шесть прекрасных лет своей карьеры - персоналу и команде, мы прошли долгий путь. Были и слезы радости от побед, и горечь поражений. Конечно же, благодарю тех, без кого все это не имело бы смысла - наших болельщиков. Пришло время двигаться дальше, - сообщила Вяхирева.

В каком клубе теперь будет выступать спортсменка, пока неизвестно. Ранее появилась информация, что гандболистке сделала предложение румынская команда «Бухарест». По данным местных спортивных СМИ, клуб готов был предложить Вяхиревой 20 тысяч евро в месяц. Столько же получает Кристина Нягу, которая считается самой высокооплачиваемой гандболисткой в мире. Эту информацию ни спортсменка, ни клуб не комментировали.

Гандболистка присоединилась к «Ростов-Дону» в 2016 года. В качестве правой полусредней она помогла любимой команде добиться значительных успехов. Вместе с другими игроками пять раз выигрывала чемпионат России и столько же - Кубок и Суперкубок страны, дошла до финала Лиги чемпионов и завоевала серебряные медали этого турнира.

Анну Вяхиреву считают одной из лучших гандболисток в мире. Эксперты называют ее «гандбольным Месси», а болельщики — «ростовской ракетой».

- Аня полюбилась ростовским болельщикам всей душой за ее верность гандболу, самоотверженную игру, сумасшедшее трудолюбие, открытость и честность. На площадке всегда полностью отдавалась игре и радовала болельщиков своей техникой, скоростью и множеством голов, за это ее прозвали «ростовской ракетой». Спасибо за все, Аня, - прокомментировали в ГК «Ростов-Дон».

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