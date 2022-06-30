Многодетная мама из Ростова полжизни проработала экономистом, а потом стала моделью и победила в конкурсе красоты

Наталья Понамарева заняла первое место в конкурсе красоты "Прима Дона": автор фото: Игорь Беседин

Ростовчанка Наталья Пономарева полжизни проработала с цифрами. 42-летняя женщина – главный бухгалтер, а ее жизнь расписана по часам. Почему она решила попробовать себя в другом амплуа и что из этого вышло, Наталья откровенно рассказала «КП-Ростов-на-Дону».

КАРЬЕРА И ДОМ

У Натальи очень плотный график. По будням – работа, в выходные – семья. А она у нее большая, ростовчанка – мама двух дочек и сына. Самой старшей – Полине – 16 лет, Арине – семь, а Кириллу - четыре года.

- Работа у меня, конечно, ответственная, требует самодисциплины. Но несмотря на скучность с первого взгляда, в ней можно найти много плюсов, - рассказывает Наталья.

Наталья покорили всех членов жюри. Автор фото: Игорь Беседин

И хотя у женщины и так много хлопот, она постоянно повышает профессиональную квалификацию.

- А как иначе! Это необходимо, чтобы быть востребованным специалистом, - говорит главный бухгалтер.

О том, чтобы когда-нибудь продефилировать по подиуму, Наталья никогда не думала. Говорит, что других дел много, да и уже не девочка давно.

- Я замужем семнадцать лет. Моя семья, это самое ценное, что у меня есть. У меня замечательный муж и самые лучшие дети. Старшая дочь любит рисовать. А младшая занимается шахматами, танцами и вокалом, ходит в школу красоты и светского воспитания "Имидж-Элит", - рассказывает женщина.

Именно от нее Наталья узнала о том, что в Ростове пройдет конкурс красоты «Прима Дона». Более того, Арина убедила маму принять участие в нем.

В донской столице прошел конкурс красоты. Фото: Игорь Беседин

«Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ПОБЕДИШЬ!»

- Решив, что я все же попробую свои силы в конкурсе красоты, я отправилась на кастинг и прошла его успешно. Это и было начало победы. Конечно, супруг удивился моему решению, но принял его. Первой его реакцией стала фраза: «Попробуй, но я знаю, что ты победишь», - продолжает Наталья.

Муж словно в воду глядел. Его прогноз на победу сбылся. Наталья обошла всех конкуренток, заняв первое место в конкурсе красоты и получив титул «Гранд Миссис Ростов 2022».

- Времени на подготовку к конкурсу было совсем в обрез, ведь повседневные обязанности никто не отменял.Но родные помогали мне готовиться к состязанию, поддерживали во всем, - улыбается ростовчанка.

МОРЕ ЭМОЦИЙ

Кстати, во время творческого номера Наталья исполнила танец вместе с дочерью.

- Мы обе получили удовольствие от своего выступления. Вообще, все мероприятие подарило мне море эмоций, - говорит победительница.

Еще Наталья призналась, что будет рада повторить этот опыт. Многодетная мама не исключает, что и дальше продолжит принимать участие в конкурсах красоты.

А директор школы моделей «Имидж-Элит» Елена Степура, в свою очередь, уверена, что у Натальи впереди еще много побед.

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