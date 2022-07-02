Ростовская пенсионерка посадила 60 деревьев, но не всем соседям это понравилось

Женщина занимается садом под окнами жильцов. Фото: Екатерина ПОПОВА

65-летняя жительница Западного микрорайона Ростова обратилась в редакцию «КП - Ростов-на-Дону» за помощью. Пенсионерка Луиза Пономарь пытается благоустроить свою придомовую территорию, но в ответ слышит лишь одни упреки.

САМА ПОСАДИЛА 60 ДЕРЕВЬЕВ

Цветочницей Луиза Георгиевна стала три года назад. Женщине надоело смотреть на то, как неправильно косят траву у нее под домом, из-за чего собирается много грязи и мусора на голой земле. И чтобы не дышать пылью с улицы, решила облагородить вид под балконом. Сначала посадила сирень. Но недовольные соседи ночью выкопали дерево.

- Четыре раза выкапывали с корнями и относили сирень к мусорным бакам. И все эти разы я ее снова и снова сажала, - рассказывает пенсионерка.

Женщина разбила зеленый островок с 60 растениями. Фото: Екатерина ПОПОВА

А потом женщина нашла единомышленников из соседних подъездов и домов. И они вместе стали помогать друг другу. Кто семена новые принесет на посадку, кто отростком растения поделится, а кто и полить поможет клумбы.

Сейчас под домом на улице Каширской, где живет ростовчанка, целых три зеленых островка с 60 растениями. Чего здесь только нет: вот и молоденький дуб, и сосна, и жасмин, и даже орех есть. А из цветов - мальва, турецкая гвоздика, микадо, колокольчики, петуньи и одноразовые розы.

- В этом году еще красивый белый пион цвел, - продолжает цветочница. - А лунарию у меня просит часто знакомая для икебаны.

Воду ростовчанка собирает из кондиционеров поликлиники. Фото: Екатерина ПОПОВА

ВОДА ИЗ КОНДИЦИОНЕРА — НА ПОЛИВ

Ростовчанка говорит, что сажает на придомовом участке только неприхотливые цветы и деревья. Ведь за всем нужен уход, и за всем одной трудно уследить. Один только полив дается через боль в спине и пояснице.

- Мои-то саженцы не возле подъезда находятся, а с обратной стороны дома. Шланг не достает.

Смекалистая ростовчанка наполняет водой из-под кондиционеров пятилитровые бутылки. Недалеко от дома находится поликлиника. И Луиза Георгиевна с утра относит туда пластиковые тары, а вечером забирает.

- Поначалу один из врачей даже спросил, для чего мне дистиллированная вода. А когда узнал, даже удивился, - вспоминает женщина. - В благодарность я посадила у поликлиники парочку цветов. Все же лучше вид из окна у врачей будет.

Для полива садовница собрала более 200 пятилитровых бутылок. Фото: Екатерина ПОПОВА

А бутылок для полива за три года огородница насобирала более 200 штук. Говорит, забрала их на мусорной площадке. Под одним из трех ее оазисов стоит 115 (!) таких пятилитровок.

- На полив выхожу в пять вечера. Беру бутылку и переливаю из нее воду в лейку. От бутылок очень часто болит спина, но что делать. Зато красиво. А главное пылью жители дышать не будут.

«ЛЮДЕЙ УСТРАИВАЛ МУСОР, А НЕ ЦВЕТЫ»

Вот только не все оценили труды Луизы Георгиевны. Все три года, пока женщина пытается благоустроить территорию возле дома. Нередко слышит упреки.

- Одна девушка вечно возмущается, говорит, зачем вы их сажаете - они только пыль собирают, так как возле мусорки стоят. Но ведь мусорку надо закрыть чем-то, чтобы оттуда ничего не летело! - рассуждает пенсионерка. - Их, наверное, больше устраивал вид на мусорные баки, чем на деревья.

Бывает, стремления сделать родной двор чуточку лучше даже мешают друг другу. Достается клумбам и от бездомных собак. Соседи жалеют их, подкармливают, и теперь возле дома обитают 15 дворняжек. Хвостатые горазды перерыть землю возле деревьев, цветы гибнут и болеют. Да и гости часто захаживают...

- Здесь постоянно выгуливают собак жители чужих домов. Большинство идет с Извилистой улицы - там все заасфальтировано, и нет места для выгула. А у нас много деревьев. Один раз утром насчитала 30 собачек на прогулке, - вздыхает Луиза Георгиевна.

Луиза Георгиевна обращается к соседям. Фото: Екатерина ПОПОВА

УГРОЗЫ ЗА ЦВЕТЫ

По словам садовницы, хозяева, гуляя по чужой территории, не спешат убирать за своими питомцами.

- Лишь один молодой парень всегда ходит с пакетом, чтобы убрать за своим псом.

Остальные начинают огрызаться, жалуется пенсионерка, и доказывать, что собачий помет - прекрасное удобрение для ее цветов.

- Никак им не объяснишь, что это не удобрение, а яд для растений, - огорчается женщина. - А в прошлом году до слез довели. Прихожу я к своим цветочкам, а тут все перерыто. Оказывается, хозяева не приглядывали за питомцами, а «сидели» в телефонах, и собаки все перекопали.

Вступать в конфликт с собачниками не собирается. Говорит, страшно.

- Сколько раз пыталась с ними разговаривать! - чуть не плачет пенсионерка. - Пару раз грозились натравить собаку.

Но дело свое женщина не бросает. Двору нужны деревья и клумбы, а зеленым насаждениям нужен уход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасибо, деда Саша!»: Пенсионер из Ростова вывез «КамАЗ» мусора, чтобы расчистить место под детскую площадку

Как ростовский пенсионер Александр Луговой на месте свалки сделал детскую площадку (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жильцы пожаловались на пенсионера из Ростова, который сделал детскую площадку во дворе дома

Александр Луговой вывез с участка «КамАЗ» мусора и сам смастерил игрушки и качели. Однако площадка пришлась по душе не всем (подробнее)