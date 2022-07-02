ФК «Ростов» - ФК «Кубань» 2 июля 2022: как прошел контрольный матч

Самое интересное ждало болельщиков во втором тайме. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ФК «Ростов» - ФК «Кубань» 2 июля 2022: контрольный матч на летних сборах прошел сегодня на поле «желто-синих» на стадионе «Ростов Арена». Рассказываем о самых ярких моментах встречи и подводим итоги игры.

До этой встречи ростовчане сыграли 48 матчей, в которых одержали 16 побед, проиграли 22 раза, а вничью сыграли — 10. У «Кубани» за 50 матчей 17 побед, 20 поражений и 13 раз — ничьи. Букмекеры называли «Ростов» явным фаворитом на этот матч.

В стартовом составе от «Ростова» были заявлены Сергей Песьяков, Игорь Калинин, Андрей Лангович, Максим Осипенко, Данила Прохин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Роман Тугарев, Даниил Уткин, Дмитрий Полоз и Али Соу. От «Кубани» - Юрий Нестеренко, Иван Хомуха, Данила Ведерников, Азат Байрыев, Нури Абдоков, Азамат Гурфов, Владимир Лобкарев, Максим Сидоров, Даниил Горовых, Георгий Махатадзе, Артем Архимов.

Первый тайм на «Ростов Арене» команды сыграли без ярких моментов. После перерыва главный тренер Валерий Карпин меняет Песьякова Бабуриным. А на 65-й минуте первый гол после быстрой атаки забил Дмитрий Полоз, лучший бомбардир хозяев в прошлом сезоне. Автором второго гола на 84-й минуте стал Егор Голенков.

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «желто-синих».

Всего же ростовчане сыграли четыре матча на летних сборах в донской столице: на счету команды три победы и одно поражение — от «Краснодара» в гостевом матче.

Теперь «Ростов» сыграет 7 июля с ФК «Форте» из Таганрога.

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