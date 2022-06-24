Полузащитник ФК "Ростов" Павел Горелов отправлен в аренду в клуб "Ван". Фото: ФК "Ростов".

Ростовский футболист Павел Горелов отправился в аренду в футбольный клуб "Ван" из города Чаренцаван. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Полузащитник молодежки ФК "Ростов" проведет предстоящий сезон в Армянской премьер-лиге. Павел был воспитанником футбольной школы "Ростова". Он стал одним из тех юных спортсменов, которые вышли на матч против "Сочи" из-за вспышки коронавируса в донском клубе.

- Желаем Паше удачной игры и ждём возвращения в «Ростов», - отмечается в сообщении.

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