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Спорт24 июня 2022 15:32

Полузащитник ФК "Ростов" Павел Горелов отправлен в аренду в клуб "Ван"

Футболист проведет сезон в Армянской премьер-лиги
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Полузащитник ФК "Ростов" Павел Горелов отправлен в аренду в клуб "Ван". Фото: ФК "Ростов".

Полузащитник ФК "Ростов" Павел Горелов отправлен в аренду в клуб "Ван". Фото: ФК "Ростов".

Ростовский футболист Павел Горелов отправился в аренду в футбольный клуб "Ван" из города Чаренцаван. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Полузащитник молодежки ФК "Ростов" проведет предстоящий сезон в Армянской премьер-лиге. Павел был воспитанником футбольной школы "Ростова". Он стал одним из тех юных спортсменов, которые вышли на матч против "Сочи" из-за вспышки коронавируса в донском клубе.

- Желаем Паше удачной игры и ждём возвращения в «Ростов», - отмечается в сообщении.

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ФК "Ростов" начнет новый сезон с матча против одного из лидеров прошлого тура.

Вторая игра ждет ростовчан с "Локомотивом".