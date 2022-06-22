ФК "Ростов" начнет новый сезон с матча против одного из лидеров прошлого тура

ФК «Ростов» начнет новый сезон с гостевого матча в Москве. Команда поедет на игру со столичным клубом «Динамо». Новый календарь Российской премьер-лиги был опубликован на официальном сайте лиги.

Подопечные Валерия Карпина после встречи с бронзовыми призерами прошлого сезона снова сыграют в столице с "Локомотивом". Дома команда впервые в этом сезоне проведет матч 30 июля. В гости к ростовчанам прибудут подмосковные «Химки».

Сразу после первого перерыва на международные матчи, а именно 30 сентября, "Ростов" ждет матч с лидером минувшего чемпионата - питерским "Зенитом". А первое южное дерби ожидает болельщиков «Ростова» и «Краснодара» 8 октября.

Концовка РПЛ грядущего сезона также выдастся для подопечных Карпина напряженной: в трех последних турах их соперниками станут «Краснодар», «Ахмат» и ЦСКА.

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