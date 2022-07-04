Отключение горячей воды в июле 2022 в Ростове: где и когда

Рассказываем, кому в Ростове придется греть воду в ведрах и тазиках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение горячей воды в июле 2022 в Ростове запланировано на вторую половину месяца — с 18 по 27 июля . Об этом сообщили в Ростовских тепловых сетях. Ограничения связаны с профилактическими работами — гидравлической опрессовкой тепловых сетей. Публикуем подробный список улиц, чьи жители останутся на это время без горячей воды.

СЕВЕРНЫЙ ЖИЛОЙ МАССИВ

Горячее водоснабжение отключат на участке в пределах нескольких улиц: по Капустина — Пацаева — бульвару Комарова — улицам Стартовой — Планетной — Орбитальной — Венеры — Каракумской — проспектам Королева и Космонавтов и по улице Волкова.

ТЕМЕРНИК

В районе «Темерник» без горячей воды девять дней проведут жильцы домов, находящихся в пределах улиц Лелюшенко — Миронова — Думенко.

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

В районе проспекта Ленина горячее водоснабжение будет отсутствовать в пределах 15 улиц. Это улица Нансена — переулок Ахтарский — улицы Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — собственно сам проспект Ленина — Профинтерна - Я. Галана – улица Ларина – Погодина – Нариманова – проспект Нагибина – улицы Новаторов – Врубовая – переулок Актюбинский.

Начиная с 28 июля на участках, которые выдержат параметры опрессовки, горячую воду включат без дополнительного предупреждения. Если же выявятся дефекты, подключать отдельные улицы будут по мере восстановления поврежденных участков.

Во избежание травм в Ростовских тепловых сетях напоминают ростовчанам: если увидели течь, размыв грунта или дорожного покрытия, не подходите близко, а сразу сообщите диспетчеру.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы «Ростовские тепловые сети» - 8(863) 234-89-44.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко: необходима масштабная модернизация системы теплоснабжения Ростова-на-Дону

Где и когда в Ростове заменят теплосети, и сколько это стоит (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове устранили порыв теплосети, из-за которого пострадали 13 человек

Горячая вода залила квартиры и жильцы получили ожоги (подробнее)