Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 16:21

Дончанам объяснили, почему растут цены на коммунальные услуги

Их изменение происходит по специальным правилам
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Дончанам объяснили, почему растут цены на коммунальные услуги.

Дончанам объяснили, почему растут цены на коммунальные услуги.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области рост тарифов ЖКХ связали с увеличением стоимости производственной части и необходимостью проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры. Такую точку зрения высказал официальный представитель региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс».

- В связи с инфляционными процессами увеличиваются затраты на материалы и услуги. Также в структуре тарифов учитываются расходы на оплату труда, - отметил Лукьянов.

Так, с 1 июля в России регулярно изменяются тарифы на различные коммунальные услуги. Тарифы изменяются ежегодно во втором полугодии. Их изменение происходит по спецправилам. От уровня тарифов зависит надежность коммунальной инфраструктуры, а также он влияет на качественность и перспективность оказания услуг.

Алексей Лукьянов отметил, что тарифы, которые планировалось установить в 2022 году были утверждены еще в декабре 2021 года. И даже несмотря на санкции, которые Лукьянов назвал «большой атакой извне», принятые зимой тарифы не были пересмотрены. На второе полугодие 2022 года максимально допустимый рост платы составил 5,8%.

Так, по мнению Лукьянова, в настоящее время на оплату коммунальных услуг из семейных бюджетов должно уходить не более 20% от суммы месячных доходов. Если же сумма превышает этот порог, то дончане вправе обратиться за компенсационными выплатами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы за электроэнергию.

До этого плату за электричество меняли год назад.