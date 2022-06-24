Дончанам объяснили, почему растут цены на коммунальные услуги. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области рост тарифов ЖКХ связали с увеличением стоимости производственной части и необходимостью проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры. Такую точку зрения высказал официальный представитель региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс».

- В связи с инфляционными процессами увеличиваются затраты на материалы и услуги. Также в структуре тарифов учитываются расходы на оплату труда, - отметил Лукьянов.

Так, с 1 июля в России регулярно изменяются тарифы на различные коммунальные услуги. Тарифы изменяются ежегодно во втором полугодии. Их изменение происходит по спецправилам. От уровня тарифов зависит надежность коммунальной инфраструктуры, а также он влияет на качественность и перспективность оказания услуг.

Алексей Лукьянов отметил, что тарифы, которые планировалось установить в 2022 году были утверждены еще в декабре 2021 года. И даже несмотря на санкции, которые Лукьянов назвал «большой атакой извне», принятые зимой тарифы не были пересмотрены. На второе полугодие 2022 года максимально допустимый рост платы составил 5,8%.

Так, по мнению Лукьянова, в настоящее время на оплату коммунальных услуг из семейных бюджетов должно уходить не более 20% от суммы месячных доходов. Если же сумма превышает этот порог, то дончане вправе обратиться за компенсационными выплатами.

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