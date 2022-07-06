Агрономы против программистов: какие профессии выбирают ростовские абитуриенты, и сколько будут зарабатывать

Сравнили, сколько получают молодые специалисты в Ростове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Череда ЕГЭ позади, а это значит - тысячи школьников уже штурмуют вузы в поисках лучшей жизни. Хотя, казалось бы, самый сложный этап позади - баллы в свидетельстве, осталось лишь увидеть свою фамилию в списке поступивших.

Но не все так просто: от популярности факультета, зависит и количество заявок на бюджет. Выясняем, кому в ближайшее время придется гипнотизировать сайты вузов в надежде на то, что какой-нибудь стобалльник откажется от места в рейтинге.

Изучили самые популярные специальности и направления среди поступающих (речь про очную форму в нескольких ростовских вузах), а также узнали, какие зарплаты ждут будущих специалистов.

ЗАРПЛАТА - ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Без всяких сомнений пальму первенства в нашем рейтинге занимает направление «Информатика и вычислительная техника» - более 150 человек на место. Оно и понятно. Кто не мечтает стать крутым айтишником и зарабатывать миллионы?!

Ну а если серьезно, то в будущем такие выпускники смогут работать и в банках, и в научных институтах, и даже в области нефтедобывающей промышленности. Правда, на первых порах начинающий специалист в Ростове будет получать от 20 до 25 тысяч рублей. Но, как говорится, чем дальше в горы, тем больше зарплаты. Максимальное предложение от ростовского работодателя - от 150 до 200 тысяч рублей в месяц.

Ребятам осталось выдержать большой конкурс на место в вузе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, А НЕ НА ЮРИСТА

Вторая по популярности - аграрная сфера. И в первые дни приема документов такое направление, как сельское хозяйство обскакало даже юриспруденцию и политологию. На одной бюджетное место претендовали более 90 вчерашних школьников.

Пожалуй, такая популярность объясняется тем, что выпускники смогут попробовать себя и в садоводстве, и в фермерстве. Звучит как что-то на богатом, ну а как обстоят дела с реальными зарплатами? Так, например, стажер-агроном сможет получать от 15 до 22 тысяч рублей, работник с опытом - уже от 60 000 рублей, ну а главный начальник - и все 220 000 рублей.

В АРХИТЕКТОРЫ ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО

Рядом с любителями природы соседствуют и модные архитекторы. Уж эти ребята точно знают толк в качественных чертежах и крепком фундаменте. Пока же желающих сконструировать фантастические дома примерно 80 человек на бюджетное место.

А вот после выпуска студенты смогут попробовать себя в ландшафтном дизайне, а также работать чертежником-планировщиком и, конечно же, архитектором. Но зарплаты разные.

К примеру, юный дизайнер-чертежник сможет получать на ставке до 30 тысяч, архитектор-макетчик от 70 000 рублей и выше, главный архитектор - от 80 до 100 тысяч. При этом важно понимать, что это лишь расценки различных фирм, самозанятый сотрудник может менять свой заработок в зависимости от числа заказов, и опыта в сфере.

Сориентироваться в выборе профессии абитуриентам непросто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИНЖЕНЕРАМИ ТОЖЕ ХОТЯТ СТАТЬ

Наравне с архитектурой штурмуют абитуриенты-2022 направление, связанное с машиностроением - те же 80 человек на одно бюджетное место.

После выпуска юные специалисты смогут устроиться инженерами-конструкторами, технологами-машиностроения и даже инженерами-испытателями. Так, преподаватель инженерной графики будет получать от 20 до 30 тысяч рублей, наладчик станков ЧПУ - от 20 до 50 тысяч рублей, ну а начальник производства от 100 до 150 тысяч рублей.

В МЕЖДУНАРОДНИКИ!

А теперь от технического к гуманитарному. Например, факультет Международных отношений который год занимает лидирующие позиции, и нынешнее лето 2022 - не исключение. Всего - от 70 человек на бюджетное место.

После выпуска дороги открыты в переводчики, журналисты-международники, юристы, менеджеры по внешнеэкономической деятельности и даже в дипломаты.

Правда многих из этих вакансии просто нет на ростовских сайтах по поиску работы. Удалось найти лишь должность ассистента руководителя - с зарплатой от 15 до 20 тысяч рублей, секретаря-референта - от 35 до 40 тысячи рублей и менеджера-переводчика - со ставкой от 40 до 70 тысяч рублей.

Оказывается, сейчас молодежь хочет не только в айтишники, но и в агрономы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЗА БЛОГЕРСТВОМ И PR

Более богатым в плане трудоустройства, несомненно является направление рекламы и связи с общественностью. Опираясь на данные донских университетов на начало приемной кампании, в среднем, на одно место претендует до 40 человек.

Куда идут выпускники после окончания вуза? И в менеджеры по рекламе, и в специалисты по PR, а также в пресс-секретари, маркетологи, спичрайтеры и SMM.

Зарплата студента или выпускника будет зависеть только от сферы, в которой он планирует развиваться. Так, SMM-менеджер на первых порах будет получать от 20 до 35 тысяч рублей, копирайтер – 30–35 000 рэ, а уже опытные специалисты - от 120 000 до 150 000 рублей.

А КАК ЖЕ ЮРИСТЫ?

Но все же и желающих стать юристами в этом году не меньше. Кстати, при желании можно еще в институте устроиться помощником юриста с зарплатой 15-20 тысяч рублей, и эти деньги станут приятным дополнением к стипендии.

После есть возможность набраться опыта в качестве помощника судьи, платят в среднем от 30 до 35 тысяч. А ставка старшего юриста колеблется на уровне от 90 до 100 тысяч в месяц.

Но, как говорят бывалые, главное, при выборе профессии, сделать ставку на ту специальность, которая будет приносить ваш настоящее удовольствие.

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