«Мохнатые ангелы»: ростовчане познакомились с собаками, которые спасали раненых в Мариуполе

Четыре пушистые героини спасали раненых во время бомбежек. Фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" в "ВК"

В Ростовской области с первых дней эвакуации вынужденных переселенцев на границе встречают волонтеры добровольческого отряда «Неравнодушные». А еще они почти каждые выходные отвозят в Мариуполь гуманитарную помощь.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ

Как рассказали добровольцы, в последнюю такую поездку у них произошло удивительное знакомство с четырьмя героями.

- Это – собаки, которые спасали раненых, - поясняют волонтеры.

Три из них – из одной семьи: мама по кличке Дана и две дочки. А вот четвертая девочка – найденыш, как говорят приютившие ее люди.

В то время, как пушистая мама и ее солидные дочки даже в страшные времена оставались с любящими хозяевами, судьба другой собаки сложилась иначе.

- Так бывает, у каждого свои приоритеты. Не знаем подробностей предыстории, но в какой-то момент женщина, бывшая владелица, сказала соседям: «Делайте с ней, что хотите». Вот так просто отказалась от собаки, - продолжают волонтеры.

Так овчарка и поселилась в дружной семьи. С собакой-мамой и ее дочками сдружилась быстро.

«СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ ПОБЕДИЛА ЖИЗНЬ»

А в разгар боевых действий эта хвостатая команда спасла немало раненых.

- Эти четверо вывозили тяжело раненных людей из-под обломков и обстрелов. Спасли несколько человек. Там, где решался вопрос о жизни и смерти, хвостатые храбрецы и их хозяева сделали все, чтобы победила жизнь, - продолжают добровольцы.

А хозяйка хвостатых героинь поясняет, что к собакам привязывали повозку, на которой они отвозили раненых в безопасное место. Кстати, все четыре отважные спасительницы выучили за время обстрелов одну команду.

- Когда начинались бомбежки, мы говорили им: «Девочки, в подвал». И все, они тут же мчались в укрытие, - рассказала жительница Мариуполя.

По словам волонтеров, эти смелые собачки – «мохнатые ангелы».

- Так солдаты называли ездовых собак во времена Второй мировой войны. И в наши дни эти четвероногие герои по-прежнему спасают жизни, - улыбнулись добровольцы.

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