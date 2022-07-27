О ливневках, платных парковках и ямах на дорогах: глава департамента автодорог ответил на популярные вопросы ростовчан

Директор департамента выступил в эфире радио "Комсомольская правда" Фото: Кристина Круговых

Платные парковки, состояние ливневок и дорог — темы, которые постоянно обсуждают ростовчане. Жители регулярно жалуются на подтопления во время дождя, штрафы за парковку и ямы. Директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов ответил на самые популярные вопросы в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» (89, 8 FM).

«ЛИВНЕВКАМ» — КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

- Денис Валерьевич, одно из приоритетных направлений сегодня для администрации – это развитие сетей дождевой канализации первого водосборного дождевого бассейна. Тема давняя и горячо обсуждаемая. Какие это улицы и что, прежде всего, нужно, чтобы ситуация по ливневой канализации в городе сдвинулась в сторону улучшения?

- Проблема отвода дождевых, талых вод стоит в городе остро. В частности, в границах первого дождевого бассейна, а это улицы Малиновского, Доватора, микрорайон Левенцовский, прилегающая территория СНТ «Садовод-любитель», мы наблюдали обильные подтопления постоянно. Мы предусмотрели средства городского бюджета для возможности подготовки проектной документации, правительство области тоже выделило средства на выполнение работ.

- С чего нужно было начать?

- Очевидно, с инвентаризации существующих сетей ливневой канализации. Мы провели их обследование, оценили текущее состояние, сделали цифровое сканирование беспилотными аппаратами, чтобы наиболее адекватно оценить границы этого бассейна. Согласно 416 ФЗ, в городе необходимо иметь централизованную схему водоотведения. Сегодня, когда мы проектируем автомобильные дороги и локально строим ливневые системы, мы учитываем площадь водосбора только этого объекта. А вот эта централизованная схема водоотведения покажет нам, как проектировать объекты с учетом того, что влияние на эту конкретную дорогу, например, может оказывать и смежная территория. В общем, до конца 2023 года предстоит большая работа. Мы помимо прочего проведем обследование, так называемых, бесхозяйных систем, дадим оценку целесообразности их передачи в муниципальную собственность. Зачастую такие ливневые сети находятся или в ужасном состоянии, или их пропускная способность не отвечает современным требованиям.

- Сегодня только успевай за объемами строительства….

- Это верно. Задач много. Большая территория старого аэропорта будет застраиваться, на территории Суворовского микрорайона комплексно и системно нужно подходить к ливневой канализации и этот вопрос с инвестором уже решается.

- Вот эта вся масштабная работа, о которой вы сказали, сколько она могла бы стоить?

- В СМИ уже озвучивалась сумма порядка 40 миллиардов. Я могу точно сказать, что это обойдется не дешевле этой суммы точно. Точная оценка такая по стоимости работ будет дана, когда станут понятны технические решения по проекту. Нужно понимать, что система водоотведения ливневых вод – это сложная инженерная инфраструктура, которая требует внимания. В Ростове – на-Дону, к сожалению, долгое время к этой теме необходимого подхода не было.

- Мы помним заголовки материалов наших коллег, которые совсем недавно звучали так: «Ливневая канализация Ростова будет платной» или «может стать платной». Для кого?

- Ливневая канализация, это услуга. Ею пользуются юридические и физические лица. Она должна поддерживаться в должном техническом состоянии и развиваться. Закон определяет сегодня, что это коммерческая услуга. А значит платить за нее должны те, кто ею пользуется. В первую очередь это промышленные предприятия, которые являются крупными абонентами, у них большая площадь водосбора.

- А владельцы частных домовладений, например?

- Законом не запрещено взимать плату с физических лиц. Тем не менее, во всех регионах, где развито это направление, предварительно утверждается правила пользования ливневой канализацией. Мы планируем такие правила утвердить к моменту завершения разработки городской схемы водоотведения, где и определить, кто будет пользоваться сетями безвозмездно, а кому придется за пользование платить. По предварительным оценкам, это будут в первую очередь юридические лица.

ШТРАФЫ ЗА ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ ЗАКОННЫ

- Как сегодня работает система платных парковок в Ростове-на-Дону?

- Этот проект был еще в 2016 году запущен, были определенные сложности с точки зрения нормативных документов, возможности взимания платы, возможности штрафов, но в прошлом году их удалось отрегулировать. Сегодня от жителей города поступают жалобы и вопросы по поводу штрафов, которые стали ростовчанам приходить и на Госуслуги. Да, город идет по этому пути, за платные парковки нужно платить. Сегодня механизм автоматического выставления штрафов уже отработан. Вопросы у ростовчан, например, такие: «Почему штраф приходит на основе постановления от административных комиссий города, а не от ГИБДД? Объясню. Это как раз и есть полномочия административных комиссий. Не удивляйтесь, это правомерно, на такие уведомления нужно соответственно реагировать.

- Действительно ли рассматривается возможность размещения парковок на месте снесенных аварийных домов в центре?

- Да. Этот вопрос обсуждается. Но, во-первых, сразу скажу, это один из вариантов. Сегодня нельзя сказать: на месте снесенных домов обязательно появится парковка. Во-вторых, надо понимать, что существует много саниатрно-эпидемиологических требований. Мы вместе с архитектурой давали свои заключения по некоторым земельным участкам в центре Ростова, где парковки могли бы появиться. Роторные преимущественно. Для плоскостных – не та площадь, чтобы разметить приличное количество транспорта, многоуровневые там не построишь. Но задача развивать это направление существует, есть интерес и у инвесторов к этому проекту.

ЯМ НА ДОРОГАХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

- Ямы на дорогах – тема тоже насущная. Иногда создается впечатление, что вот только же делали ремонт и опять ямы. Почему так происходит, если, конечно, это впечатление верное?

- Отчасти верное, потому что брак везде присутствует. Подрядчики не всегда качественно могут выполнить работу и тогда в рамках гарантийных обязательств исправляют недочеты. Мы за этим внимательно следим. Но основная часть жалоб на дорожные ямы касается последствий ремонтных работ ресурсоснабжающих организаций. Происходит вот что: устраняется авария, дорожное покрытие восстанавливают, должным образом не уплотняют основание, а потом происходит провал. До недавнего времени основной нашей мерой воздействия на «ресурсников» были разъяснительные беседы. Мы судимся годами, и не всегда суды становятся на нашу сторону и считают наши требования обоснованными.

- А теперь?

- Мы вынесли на заседание городской думы изменение в наши нормативные акты, депутаты нас поддержали, мы провели публичные слушания и возражений не получили. Теперь все разрытия на городских дорогах будут осуществляться по договорным отношениям ресурсоснабжающих организаций с Департаментом дорог. Там прописаны четкие сроки по устранению нарушений, четкая необходимость сдачи работ в ДИСОТИ (Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры), где есть квалифицированные кадры и лаборатория, которая может оценить качество проведенных работ. Уверен, это дисциплинирует наших «ресурсников», и мы увидим изменения ситуации на наших дорогах.

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