В первую неделю августа тысячам ростовчан предстоит остаться без электричества. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ростовские энергетики анонсировали горожанам новые отключения электричества. С 1 по 5 августа свет будут отключать в разных районах города. Ростовчане не смогут пользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов.

Отметим, что все отключения будут плановыми. Связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Так в понедельник, 1 августа, с 9 до 17 часов электричество отключат ул. Портовая 59-87; пер. Рыночный 1-21, 2-36; пер. Луначарского 1-7, 2-4; пер. Чайкиной 1-11, 2-8; пер. Весенний 2-36, 1-35; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 1-7; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 2-6; ул. Киргизская 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3, 12Д; ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20; пер. Учительский; ул. Сеченова, 12; ул. Малюгиной 253-299, 314-338; ул. Филимоновская 317-341, 248-288; пер. Нахичеванский 71-77, 64-84; пер. Крепостной 140.

Во вторник, 2 августа, с 9 до 13 часов обесточат дома на ул. Евдокимова 39, 132/Г; пер. Ольховский 52, 67, 71.

С 9 до 17 часов света не будет на просп. Королёва 9, 9/В, 9/1, 11/1; ул. Добровольского 32, 34, 34/1, 34/2, 36/3; ул. Шоссейная 1-49, 48-108.

В среду, 3 августа, с 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул. 14-я линия 30-62, 21-61; ул.16-я линия 30-48, 35-61; ул. 18-я линия 70-80; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. Ченцова 22-74, 71-77; просп. Королёва 11, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1; ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 2-24, 1-21; пер. Тихорецкий 2-34, 1-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новороссийский 1-3, 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-76; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-71, 2-92; ул. Новгородская 1-25, 2-30; ул. Пулковская 1-73, 2-78; ул. Сквозная 1-87, 2-84; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1; ул. Новгородская 27-79, 32-74; ул. Керамическая 1-13, 2-14; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 1-37, 2-26; пер. Поворотный 1-19, 2-22, ул. Коммунаров 70; просп. Шолохова 162-190; ул. Кузнечная 168-214; пер. Аэроклубовский 35-39; ул. Портовая 374-420; ул. Шоссейная 2-46; пл. Свободы 6-14; ул. Мясникова 21; ул. 19-я линия 2-12, 1-9; ул. 21-я линия 2-30, 1-31; просп. Шолохова 9, 9А, 34А, 42; ул. Ченцова 15.

С 9:30 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Красноармейская 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана 72; просп. Ворошиловский 87, 89/80.

С 10 до 12 часов электричества не будет на ул. Адыгейская 73А, 54-74, 74Д; ул. Пушкинская 229-245; ул. М. Горького 254-260, 285-289; просп. Театральный 61-63.

С 10 до 14 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Ленина 58, 60, 60А, 62, 62/А, 62/Б, 64 ,64/А, 64/2.

В четверг, 4 августа, с 9 до 17 часов без света предстоит остаться жителям ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул. 14-я линия 30-62, 21-61; ул. 16-я линия 30-48, 35-61; ул. 18-я линия 70-80; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. Ченцова 22-74, 71-77; просп. Королева 17, 17/Б, 17/2, 17/3, 17/4; просп. Космонавтов 41, 41/1, 41/2.

С 9:30 до 17 часов свет будет отключен на ул. Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13.

В пятницу, 5 августа, с 9 до 17 часов обесточивания ожидают жителей ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул. 14-я линия 30-62, 21-61; ул.16-я линия 30-48, 35-61; ул. 18-я линия 70-80; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. Ченцова 22-74, 71-77.

С 9:30 до 17 свет отключат на ул. Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13.

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