В Ростовской области 20 человек попали в больницу после нападения собак

Жители города жалуются на агрессивные стаи собак. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области жителям Каменска-Шахтинского приходится жить в постоянном страхе из-за беспризорных собак. Этим летом их стаи, по словам горожан, стали еще больше и агрессивнее.

- Причем это не маленькие песики, а огромные и очень агрессивные животные. Они рычат на прохожих, защищая свою, как им кажется, территорию, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» местная жительница Елена Петренко. – Зачастую, не только рычат, но и кидаются на людей.

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

Как рассказал городской прокурор Александр Коростылев, только в мае и июне этого года за медицинской помощью обратились двадцать человек, пострадавших от собак.

Среди них и десятилетний мальчик. Школьник гулял около своего дома, и тут его внимание привлекла собака. Мальчик решил погладить животное, а пес в ответ накинулся на ребенка.

Собака прокусила мальчику голову и разорвала ухо. Все могло закончиться намного трагичнее. К счастью, прохожие спугнули разъяренного пса и вызвали врачей.

На скорой ребенка отвезли в местную больницу. Там ему обработали раны и сделали укол от столбняка.

«ОТ СТРАХА ПРОСТО ЗАМЕР»

А накануне в Заводском районе стая бродячих псов накинулась на пожилого мужчину.

Он на велосипеде ехал в аптеку за лекарствами. Неожиданно из-за угла выскочили огромные псы. Они окружили мужчину и стали лаять. А одна собак вцепилась зубами в голень.

- Я испугался и от страха просто замер. Мне кажется, эта реакция меня и спасла. Если бы я начал отбиваться или убегать, меня, наверное, загрызли бы, - поясняет мужчина.

Ему также понадобилась помощь врачей. В больнице горожанину обработали рану и сделали укол.

Прокуратура провела проверку по факту нападения собак на людей. Собранные материалы передали в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из городского департамента строительства и ЖКХА по статье «Халатность».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что жительница Северного микрорайона города пожаловалась на то, что на проспекте Космонавтов, 2 она едва не стала жертвой бездомных собак. Женщина выгуливала своего пуделя, когда шесть псов бросились прямо на нее. Одна из самых агрессивных собак даже укусила женщину за ногу.

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