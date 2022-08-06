Двое зеков устроили в колонии Калмыкии резню с убитым и ранеными

Заключенные напали на сотрудников колонии строго режима в Калмыкии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калмыкии, в Яшкульском районе, в колонии строго режима произошла настоящая резня, сообщает республиканский следком. По данным ведомства, ее устроили двое заключенных возрастом 28 лет и 22 года.

СЖИГАЮЩАЯ НЕНАВИСТЬ

В пятницу, вечером, 5 августа, перед отбоем, осужденные из отряда строгих условий набросились с самодельным оружием на охранников. По всей видимости, сотрудники ГУФСИН не были к этому готовы, поэтому не сумели вовремя сгруппироваться. В результате один из охранников скончался на месте, второй получил травму.

В пресс-службе республиканского следственного комитета сообщили, что злоумышленники готовились к этому преступлению тщательно. Заранее сделали заточку из железной пластины, а еще — арматуру с топорищем. Пока не ясно, где заключенные хранили эти предметы. Не исключено, что в тайнике.

ЖАЖДА КРОВИ

Убив одного и ранив второго, зеки не остановились. Их, похоже, захлестнула агрессия и жажда крови. Парочка бросилась в общежитие для сотрудников колонии, которое располагалось неподалеку.

Там они начали наносить удары пытавшимся их обезвредить сотрудникам ГУФСИН. Таким образом были ранены еще шесть человек. Бойня длилась не меньше получаса. Потом налетчиков все же обезвредили и задержали.

Известно, что один из злоумышленников, - тот, что помоложе, - был приговорен к трем с половиной годам колонии.

- Он совершил несколько преступлений. В том числе - грабеж, другой отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет за совершение нескольких преступлений, в том числе и убийства, - прокомментировали в СУ СК по Калмыкии.

По предварительным данным, одним из мотивов нападения на сотрудников колонии могла стать ненависть.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительного сговору, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности», «Покушение на убийство», «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», - добавили в следкоме.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.

За жизнь раненых борются врачи.

Если суд признает вину подозреваемых, к их срокам могут прибавить еще по двадцать лет тюрьмы.

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