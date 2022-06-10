«Они – сильные парни»: что известно о конвоире и приставе, раненых арестантом в здании суда в Ростове

Раненые остаются в медучреждении. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове пошли на поправку судебный пристав и заместитель начальника караульной службы, на которых в Пролетарском суде с заточкой напал арестант. В тот день задержанный каким-то образом умудрился пронести опасный предмет в здание.

ДЕРЗКИЙ ПОБЕГ

Преступления, в которых подозревали Алексея Кирилова (имя изменено – прим. ред), грозили немалым сроком. Так, злоумышленника обвиняли в разбойных нападениях на инкассаторов и на пункт приема металлолома. Впрочем, «успехом» увенчалось только одно из дел, когда Алексею удалось забрать выручку у предпринимателей, принимающих металл. Две попытки ограбить инкассаторов провалились. В первом случае Кирилову удалось сбежать и некоторое время скрываться от правоохранителей. Во втором – его почти сразу задержали.

8 июня Алексея привезли на очередное заседание. По всей видимости, он понимал, что может надолго оказаться за решеткой, а потому решился на дерзкий побег. Он учинил в суде настоящую бойню.

БОЙНЯ В СУДЕ

По предварительным данным, арестант отпросился в уборную. Воспользовавшись моментом, когда руки не были скованны наручниками, Алексей набросился на 34-летнего конвоира.

На кадрах, которые позже распространились в сети, предположительно запечатлен момент нападения. Видно, как злоумышленник с остервенением наносит удары правоохранителю. Затем нападавший забирает у раненого табельное оружие и начинает стрелять в пристава, который бросился на помощь коллеге. Ну а дальше история и вовсе стала похожа на блокбастер.

Арестант, продолжая отстреливаться, выпрыгнул в окно. При этом пули попали даже в городской автобус. К счастью, ни пассажиры, ни водитель, ни прохожие не пострадали.

Побег из суда не удался. Алексея задержали, но пришлось открыть ответный огонь. В результате и сам преступник получил ранение.

Кстати, всех троих, арестанта, конвоира и пристава, доставили в одну и ту же городскую больницу.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

По словам собственного источника "КП-Ростов-на-Дону", больше всего опасений вызывало состояние заместителя начальника конвойной службы.

Кроме ранений в шею у него диагностировали ушиб спинного мозга. Мужчину положили в реанимацию. Его напарника с огнестрельным ранением бедра, плеча и предплечья госпитализировали в обычное отделение.

- Но они – сильные парни. На поправку пошли быстро, - рассказал собеседник издания.

Уже через день после нападения из реанимации в отделение перевили и конвоира. Сейчас оба сотрудника находятся в удовлетворительном состоянии и в сознании.

Возможно, их выпишут через пару дней. Впрочем, арестант также чувствует себя лучше. Его перевели из городской больницы в тюремную.

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

О замначальника конвойной службы известно, что он всегда отлично справлялся со своими обязанностями. По словам сослуживца, пожелавшего остаться анонимным, к работе мужчине никогда не было нареканий у руководства.

- Знаю, что он хотел работать в полиции с юности. Мечта исполнилась. Работу свою любил и любит. Никогда за ним никаких косяков не было , - добавил собеседник издания.

У пристава также работа ладилась. Вопросов у начальства к мужчине не возникало.

Несмотря на то, что в здании суда они могли погибнуть, оба мужчины не планируют оставлять службу в органах.

- Ну а как иначе. Они – настоящие мужчины, - добавил собеседник.

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