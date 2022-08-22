В Ростовской области 17-летний водитель на чужом «ВАЗе» сбил двух подростков и скрылся с места ДТП

Юноша катался по Новочеркасску поздно вечером. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Новошахтинске 17-летний юноша на автомобиле «ВАЗ» сбил двух подростков. Происшествие случилось 20 августа на улице Полевой. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако позже его нашли. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, несовершеннолетний сел за руль в состоянии опьянения. Он наехал на пешеходов 15 и 16 лет, которые шли по краю дороги.

- В результате ДТП 15-летний пешеход с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, 16-летнему пешеходу оказана разовая медицинская помощь, - уточнили в ведомстве.

Сам же водитель после ДТП уехал. Однако его личность и местоположение правоохранители быстро установили. В отношении молодого человека составлены административные материалы по нескольким статьям. Кроме вождения в пьяном виде, автолюбителя также подозревают в нарушении правил дорожного движения и побеге с места происшествия.

Не уйдет от ответа и друг водителя, который разрешил покататься на своей машине. Ему грозят штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

Напомним, в апреле прошлого года пять подростков разбились насмерть во время поездки по Новочеркасску, там же в августе ДТП устроил 16-летний скутерист.

В Госавтоинспекции напоминают: взрослые не должны передавать машины подросткам. Нужно внимательно следить за ключами от своих автомобилей, также следует проводить беседы с молодыми людьми - рассказывать об опасности поездок за рулем и объяснять правила дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом столкнулись три большегруза, есть пострадавшие

Обстоятельства утренней аварии прокомментировали в УГИБДД (подробности)