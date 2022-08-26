«Думал, лежат одни старики, а тут и беременные, и малыши»: пациент рассказал, как сейчас работает ковидный госпиталь в Ростове

В ковидные госпитали попадают не только пожилые люди. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области снова растет количество заболевших коронавирусом. На днях в донском регионе снова сделали обязательными самоизоляцию и сдачу ПЦР-тестов для тех, кто приезжает из-за границы. Губернатор рекомендовал вернуть масочный режим при ухудшении ситуации.

Ростовчанин Константин в августе заболел коронавирусом и попал в один из ковидных госпиталей. Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», какая сейчас обстановка в медучреждении: кого госпитализируют, какие условия созданы для пациентов и как справляются медики.

ЛЮДЕЙ В СКОРОЙ ПОМОЩИ КАК СЕЛЬДЕЙ В БОЧКЕ

- Сначала я попал в «инфекционку» с обычными температурой и кашлем. Но в первую же ночь состояние ухудшилось. По настоянию врача сделал тест — результат оказался положительным. Меня сразу же изолировали. Ждал в отдельном боксе, пока меня отвезут на скорой в госпиталь.

К слову, госпиталь находился буквально за углом. Правда ждать машину пришлось три часа. В какой-то момент я предложил просто надеть маску и пройтись пешком, но мне строго сказали: «Не положено!»

Поступающих в госпиталь сразу отправляют на скорой на КТ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда приехал в госпиталь, меня и других пациентов отправили на компьютерную томографию. Прошелся по палатам дежурный медбрат, назвал фамилии тех, кому нужно в определенное время собраться у лифта. Собралось нас больше 15 человек в один момент: молодые девушки, пожилые дедушки и бабушки, мужики средних лет и даже один мужчина преклонного возраста на инвалидном кресле. Нас разделили на две группы, и с первой я поехал на КТ. И все равно нас в скорую набилось как сельдей в бочке. Зато процедура прошла быстро, и довольно скоро мы вернулись. Так что, можно и потерпеть.

ПОСТОЯННЫЙ КРИК «СЕСТРА!»

Наше утро начиналось до 5 часов. Голос медсестры оповещал больных, что нужно мерить температуру. Кто-то однажды раздраженно спросил: «А почему не в три часа разбудили?» «Вас вон сколько, а я одна, как мне успеть смену закончить?» — ответила медсестра. И не поспоришь. Тут же загремели штативы с капельницами, пошли уколы в живот (для разжижения крови), прием утренних таблеток, контроль сахара в крови, ингаляции. До 7 часов утра почти все процедуры завершены.

Медики работают в непростых условиях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Надо признать, что персоналу действительно очень тяжело. Они постоянно находятся в «ковидных» комбинезонах, ко всем больным нужно успеть. Вот, например, медсестры. Больных много, всем время от времени нужно менять капельницу, в коридоре постоянно крик: «Сестра!» А они ко всем успевают, кажется, что их движения доведены до автоматизма. И при этом успевают и шуткой с пациентами перекинуться, и успокоить, кого нужно.

Врачи – отдельная тема. Нужно всех обойти, выслушать жалобы, рассказать об анализах, о лечении, порой убедить его в правильности выбранного направления.

СОСЕДИ ВСЕХ МАСТЕЙ

Одно из самых ярких впечатлений от пребывания в ковидном госпитале – это соседи. Изначально меня подселили к мужчине, переведенному сюда из неврологии и дедушке, который почти не вставал с кровати. Как потом выяснилось, Ивану Дмитриевичу 91 год, кроме ковида у него целый «букет» заболеваний. Дедушка вел себя неспокойно (что поделаешь, возраст!), постоянно звал медсестру, громко разговаривал по телефону с Валей и Юрой, а ночью мог, например, начать что-нибудь петь. Сосед же из неврологии поздно вечером включал на всю громкость на телефоне монологи Михаила Задорного и под них засыпал.

А однажды часов в шесть утра я услышал из соседней палаты гимн России. Вот, думаю, как люди день свой начинают. Стало интересно, вышел в коридор. Смотрю, у своей кровати стоит пожилой мужчина, в руке у него небольшой портативный приемник, а из приемника льется: «Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой…». Потом я выяснил, что этот пациент был майором милиции в отставке.

Вообще, думал, что сейчас в ковидном госпитале лежат пожилые и редко такие «везунчики» как я. Меня удивило, как много беременных и мамочек с малышами.

А еще в палате напротив лежали студенты — два молодых, рослых китайца. По-русски они почти не понимали и с врачом общались через электронный переводчик. Ели палочками. Больничной еды им, разумеется, не хватало, и в палате я наблюдал много недиетической пищи, которую оба поглощали с большим аппетитом.

В ковидном госпитале лежал не только пожилые пациенты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«БОЛЕТЬ НЕ ПОЖЕЛАЮ НИКОМУ»

С водой тоже не было проблем. С собой у меня не было даже маленькой бутылочки, и я заволновался. Спрашиваю: «А водички тут где-нибудь можно достать, запить таблетки?» А мне указывают на упаковки с бутылками. Бери и пей.

Что касается еды, то она, как говорится, вполне больничная. Без разносолов, но сбалансированная. Смерть от голода точно не угрожала - прием пищи три раза в день. Правда в инфекционном отделении, глядя на мою крупную фигуру, мне в тарелку могли подбросить ложку-другую каши. А здесь все строго и по норме. Один из моих соседей по палате обратился к раздатчице с просьбой взять кусочек черного хлеба. Оказалось, нельзя - черный только для диабетиков.

Но, если честно, для меня важнее, как меня лечат. А этим я остался доволен, в ковидном госпитале быстро «подняли на ноги». Но болеть не пожелаю никому. В наше время к своему здоровью нужно относиться особенно внимательно. И давайте уважать труд врачей и медсестер, работа у них действительно непростая.

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