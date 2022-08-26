В Ростове 52 пожарных тушат квартиру в трехэтажном доме

В Ростове 52 пожарных тушат вспыхнувшую в многоэтажке квартиру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове вспыхнул пожар в квартире в трехэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 26 августа, около половины девятого вечера на улице Подъездной в доме №53. Загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

Площадь пожара достигла 250 квадратных метров, сейчас огонь дошел уже до мансарды. К счастью, в пожаре никто не пострадал, пожарные спасли из огня двух человек. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить нанесенный ущерб. В настоящее время пожарные еще продолжают бороться с огнем.

- Для тушения пожара привлечены 52 человека личного состава и 16 единиц техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Площадь пожара на левом берегу в Ростове увеличилась до 6 тысяч кв м.

Крупное возгорание на улице Чемордачка тушат 87 спасателей.