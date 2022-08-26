Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2022 18:15

В Ростове 52 пожарных тушат квартиру в трехэтажном доме

Пламенем уже охвачено 250 квадратных метров
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове 52 пожарных тушат вспыхнувшую в многоэтажке квартиру.

В Ростове 52 пожарных тушат вспыхнувшую в многоэтажке квартиру.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове вспыхнул пожар в квартире в трехэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 26 августа, около половины девятого вечера на улице Подъездной в доме №53. Загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

Площадь пожара достигла 250 квадратных метров, сейчас огонь дошел уже до мансарды. К счастью, в пожаре никто не пострадал, пожарные спасли из огня двух человек. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить нанесенный ущерб. В настоящее время пожарные еще продолжают бороться с огнем.

- Для тушения пожара привлечены 52 человека личного состава и 16 единиц техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Площадь пожара на левом берегу в Ростове увеличилась до 6 тысяч кв м.

Крупное возгорание на улице Чемордачка тушат 87 спасателей.

ЧППроисшествия: ЧП