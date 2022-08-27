В Ростове вспыхнул крупный пожар в кафе и одноэтажном доме

Пламя разгорелось рано утром Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 27 августа в Ростове вспыхнули смежные кафе и одноэтажный дом. Сейчас на месте происшествия еще работают пожарные и спасатели, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, ЧП случилось в микрорайоне Темерник в СНТ «Садовод», в переулке Современном. Огонь разгорелся около 8 часов утра, остановили распространение пламени через 45 минут после этого. В 8:56 ликвидировали открытое горение.

- Всего выгорело 250 квадратных метров. На месте происшествия задействовали 36 человек и 12 единиц техники, - уточнила представитель пресс-службы управления МЧС.

Напомним, это уже второй подобный пожар за сутки. Вчера вечером на улице Подъездной в жилом доме сгорело 300 квадратных метров. Пять жильцов из 18 переселили в маневренный фонд.

Также в Ростове-на-Дону и по всей области за последнее время произошло большое количество природных возгораний. Все еще сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Спасатели просят всех быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разводить костры, жечь мусор и сухую траву.

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