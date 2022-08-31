«Стоял на коленях и бился головой об асфальт»: В Ростове осудили водителя «КамАЗа», который сбил 6-летнего мальчика на глазах родных

Водителя, по чьей вине погиб ребенок, отправили в колонию Фото: Борис КОКУРИН

В Ростове суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который насмерть сбил шестилетнего мальчика на пешеходном переходе в микрорайоне Александровка. Трагедия произошла в начале февраля этого года.

ДЕЛО РАССМОТРЕЛИ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ

Шестилетний мальчик возвращался из садика домой. В тот день его забирали тетя и старшая сестренка. Когда они уже практически перешли дорогу, на «зебру» выскочил «КамАЗ».

Водитель не справился с управлением и вылетел на разделительный газон, около которого, на переходе стоял шестилетний мальчик. Ребенок скончался на месте трагедии на глазах у старшей сестры и тети.

Пролетарский районный суд Ростова приговорил мужчину к полутора годам, которые он должен провести в колонии-поселении.

- Подсудимый виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, дело было рассмотрено в особом порядке, - прокомментировали в пресс-службе суда.

Авария произошла на проспекте 40 Лет Победы. Фото: https://vk.com/rostovnadonu

"СЕЙЧАС СУПРУГИ ЖИВУТ ТОЛЬКО РАДИ ДОЧЕРИ"

Адвокат подсудимого пытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила решение без изменения.

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» знакомые семьи, потерявшей сына, родители не собираются обжаловать приговор.

- Водитель, когда сбил мальчика, стоял на коленях прямо на дороге и бился головой об асфальт. Он сам глубоко переживал. Потом он каялся, просил прощения у семьи, пытался помочь с организацией похорон. Супруги сейчас живут только ради старшей дочери, на глазах у которой погиб брат. Родители ее оберегают и не хотят ворошить прошлое, ходить по судам. Поэтому, насколько я знаю, семья не собирается обжаловать приговор, - рассказал собеседник.

"ПЫТАЮТСЯ НАЧАТЬ ЖИТЬ ЗАНОВО"

С момента трагедии прошло семь месяцев. Все это время семью поддерживали родственники, друзья и знакомые.

- Там только на похороны пришло человек 300. За катафалком ехал кортеж из 80 машин. Это очень хорошая, дружная, порядочная семья, - добавил близкий осиротевших ростовчан.- Сейчас они пытаются начать жить заново. Одна надежда на то, что время, все же, залечит раны от потери сына.

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