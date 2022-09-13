Донской регион славится своими людьми. Фото: сайт правительства Ростовской области

13 сентября мы празднуем не просто день рождения Ростовской области — юбилей! В 2022 году родному региону исполняется 85 лет. На сегодня во всех районах запланирована масштабная программа — концерты, соревнования, флешмобы. Рассказываем о ключевых событиях праздника.

КАК ЭТО БЫЛО

Так как же появился наш регион? 13 сентября 1037 года ЦИК СССР принял постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область.

И этот год не забудется. Дончан, которые своими трудами славят родную землю, в течение всего года отмечают памятными знаками «85 лет Ростовской области».

- Главное богатство Донского края – это люди! На территории региона в мире и согласии живут и трудятся представители более 150 народов и народностей, люди разных вероисповеданий, - заметил в своем обращении к дончанам глава региона Василий Голубев.

Юрий Башмет проведет в донской столице традиционный музыкальный фестиваль. Фото: Иван МАКЕЕВ

ШИРОКО ОТПРАЗДНУЕМ

В день рождения Ростовской области запланировано немало праздничных мероприятий. Так, в правительстве региона в торжественной обстановке пройдет церемония награждения членов землячества ростовчан «Донская станица».

А еще сегодня случилось то, чего долго ждала детвора, - запуск в парке им. Островского Ростовской детской железной дороги им. Ю.А. Гагарина.

Она появилась в донской столице в далеком 1940 году и включала железнодорожные пути в виде кольца протяженностью 3,1 километра, паровозное депо и три жд станции — Солнечная, Победа и им. Вити Черевичкина.

Модернизировать дорогу начали в 2018 году. Работы шли в два этапа: до 2021 года обновили станцию Солнечную и учебных помещений зданий детской железной дороги. А за последний год были заменены железнодорожные пути, коммуникации, устройства сигнализации жд моста, обустроены пешеходные переходы и автопереезды, а учебное здание наполняется современным оборудованием.

Сегодня на детской железной дороге занимается 310 человек.

ВСЯ МУЗЫКА — В ГОСТИ К НАМ

Сегодня открывается IX Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, который продлится до 16 сентября. Фестиваль откроется гала-концертом в ростовской филармонии. Перед ростовчанами выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Его художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Башмет.

14 сентября оркестр выступит в Новочеркасске, 15 сентября — в Таганроге. А торжественное закрытие пройдет 16 сентября в Ростовской филармонии с участием именитых солистов.

Донская ребятня дождалась открытия детской железной дороги. Фото: сайт правительства Ростовской области

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

13 сентября в стенах Ростовского общественного собрания пройдет торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Ростовской области. Десятки дончан получат из рук губернатора Василия Голубева заслуженные награды. Это промышленники, медики, педагоги, общественники, благотворители и многие другие. Это люди, которые каждый день своим трудом делают жизнь земляков лучше. Увидеть в прямом эфире как проходит торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 85-й годовщине образования Ростовской области, можно по этой ссылке.

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