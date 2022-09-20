В центре Ростова появился центр современной культуры с работами художника Никаса Сафронова

Никас Сафронов открыл выставку своих работ в новом ростовском центре современной культуры. Фото: grunberg.ru.

Знаменитый российский художник Никас Сафронов побывал на открытии нового ростовского центра современной культуры. Тот распахнул свои двери в необычном здании на улице Береговой.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Центр открылся в многофункциональном выставочном павильоне на Набережной «Дон». Гостями церемонии, помимо популярного живописца, стали известный ученый и писатель Даниил Корецкий и популярный артист Николай Денисов. Были и выступления творческих коллективов, шоу балет, оркестр.

в помещении центры выставлены работы Никаса Сафронова. Фото: grunberg.ru.

Свои работы выставил и Никас Сафронов. Остальные новые экспозиционные пространства отданы картинам донских художников, в том числе иконописи. Отдельное почетное место заняла экспозиция с портретами Героев специальной военной операции на Украине.

ИСКУССТВО И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Специалисты говорят, что большая часть помещения отдана под выставочные площади и актовый зал для перфомансов, выступлений музыкантов, театральных постановок, концертов и творческих встреч. Посетители смогут бесплатно знакомиться с экспонатами. А проводить мероприятия в хорошую погоду планируют на крыше заведения.

Ростовский художник Меружан Арутюнян провел перфоманс по рисованию здания речного вокзала. Фото: grunberg.ru.

Создатели центра планируют наладить работу со школьниками. Предполагается, что за месяц через центр пройдет до 60 классов, ученики которых прослушают полуторачасовые лекции по индивидуальному запросу каждого учебного заведения. По мнению кураторов заведения, подобные занятия позволят учащимся с интересом получить более глубокие знания.

Запланированы и регулярные просветительские мероприятия – встречи с художниками и экспертами, посвященные пониманию и развитию восприятия современной культуры. Пространство рассчитано на посещение 500 тысяч человек в год.

В зале предусмотрено порядка 60 посадочных мест. Фото: grunberg.ru.

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