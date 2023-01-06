«Салат - в палате, а дедушка может идти домой!»: медсестра одного из ростовских роддомов рассказала, как прошла новогодняя ночь

Кто-то встречает Новый год за праздничным столом, а кто-то на дежурстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для одних новый год – время шумного торжества в кругу друзей, для других - теплые семейные посиделки с салатами и игристым, ну а третьим Дедушка Мороз поставил под елочку праздничное дежурство. Так, например, ростовчанка Екатерина, которая работает медсестрой в одном из донских роддомов, провела новогоднюю ночь на работе.

Дончанка рассказала, какие забавные истории произошли во время праздничного дежурства, сколько малышей родилось, а также какие необычные имена для новорожденных придумали их родители.

НИКАКОЙ САЛАТНОЙ ЗАПРЕЩЕНКИ

- Вот уже второй год работаю палатной медсестрой в одном из роддомов, - начинает рассказ Екатерина. – Тружусь в реанимационном отделении, к нам попадают женщины после операций или те, у кого роды прошли с осложнениями. Вместе с коллегами ставим им капельницы, делаем уколы, а в некоторых ситуациях даже оказываем психологическую поддержку. За все это время приходилось сталкиваться с разными, порой даже экстренными ситуациями, а вот новогоднее дежурство для меня впервой.

Из-за специфики отделения передачи от родственников строго запрещены, никаких исключений даже в новогоднюю ночь. Но, чтобы мамочки не грустили, мы всеми силами пытаемся создать для них атмосферу праздника. Конечно, от традиционных салатиков и сладостей женщинам на время приходиться отказаться, зато яркое оформление никто не отменял. Примерно с 28 декабря приносим в отделение небольшую елочку, по доброй традиции наряжаем ее всем коллективом, а после украшаем стены гирляндами, мишурой и даже небольшими игрушкам.

Сразу несколько ростовчан появились на свет в первую ночь нового года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДВА СЫНОЧКА И КРАСАВИЦА ДОЧКА

- Если честно, я поначалу не очень понимала, каково это встречать новый год на рабочем месте, - улыбается девушка. – По привычке наготовила дома целую поляну, часть осталась домочадцам, а кое-что прихватила с собой. Перед курантами проверили все палаты, поздравили каждую мамочку с наступающим, а после устроили в сестринской небольшой стол. Все почти как дома, телевизор, обращение Президента и селедка под шубой, правда, игристое пришлось заменить газировкой.

Примерно в час ночи коллега из соседнего отделения прокричала: "Катюша, поздравляй, у нас новогоднее пополнение!". Студентка из 25-й палаты родила свою долгожданную дочь: рост малышки 52 сантиметра, вес 3 550 граммов. Как истинная леди Кира немного опоздала: по срокам врач ждал ее появления 29 декабря, но юная принцесса пожаловала прямо через час после боя курантов. Еще в эту дивную ночь на свет появились два мальчика. В три часа ночи свой первый крик произнес богатырь Ратмир - его вес 4100 граммов, а рост 54 сантиметра. И к 5 утра многодетная мама Татьяна подарила мужу четвертого сына. Рост Елисея - 52 сантиметра, а вес - 3 650 граммов.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИНЕГРЕТ

- В целом, дежурство прошло спокойно, - уверяет Екатерина. – В первой половине дня работы было очень много, зато уже к вечеру мы перевели часть мамочек в послеродовое отделение, чтобы те встретили первый Новый год со своими малышами. Но такая размеренная обстановка была далеко не у всех. Одна из коллег рассказала, как в прошлом году особо суетливый папаша решил заказать беременной жене сюрприз от Деда Мороза. Ничего не предвещало беды: в 23:00 сменщица из родильного, как и всегда делала привычный обход. Как тут...

Дамочка, которой со дня на день рожать, поднимает по веревочке на второй этаж целую кастрюлю винегретной «запрещенки». Сказать, что коллега была в шоке, ничего не сказать. Подойдя со спины к будущей мамочке, она аккуратно взяла ее за плечи: мол, а что это тут у нас происходит? Словно злоумышленник, застуканный на месте преступления, будущая мамочка крепко обняла добычу руками и произнесла: «Ну так праздник же. Очень захотелось маминого салата, а муж придумал идею с веревкой».

Пока выяснили детали, папаша на улице забеспокоился и как закричал: «Ань, ну что там? Винегретик получила?». Сменщица подошла к подоконнику, а там Дед Мороз с бутылкой шампанского внимательно всматривается в окна. Рассмеявшись, она и крикнула ему в ответ: «Прием, прием, салатик в палате, Аня счастлива, дедушка может идти домой».

В итоге в подарок Анна получила долгожданные 100 граммов маминого салата, а вот остальное пришлось вернуть мужу уже утром 1 января.

А уже в тот же день мамы смогли быть вместе со своими детьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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