Новогодние ЧП Ростова 2022 - 2023: Как дончане встретили год Кролика

Не зря экстренные службы в праздники работают в усиленном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние ЧП Ростова 2022 - 2023 заставили понервничать многих дончан. Не зря экстренные службы в праздники работают в усиленном режиме. Пока большинство закупали последние подарки и отмечали Новый год с близкими, для этих людей все пошло не так. Рассказываем о самых громких ЧП в этот Новый год.

ОТ ПЕТАРД ПОСТРАДАЛИ 9 ЧЕЛОВЕК

За новогоднюю ночь в Ростове от пиротехники пострадали девять человек. Всем им оказали медицинскую помощь.

Так, одна из них - 36-летняя ростовчанка хотела встретить Новый год с красочным салютом. Вероятно, женщина взяла в руки пиротехнику и готовилась запустить яркий фейерверк. Но в руке у нее разорвалась петарда.

Женщине ампутировали кисть руки Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

По словам очевидцев, пострадала кисть женщины. Пострадавшую доставили в больницу. Предварительно известно, что часть руки спасти не удалось, кисть пришлось ампутировать.

СМЕРТЬ В КАНУН ПРАЗДНИКА

В Волгодонском районе пожар унес жизнь 36-летнего местного жителя. Трагедия произошла в канун Нового года, 31 декабря, в поселке Мичуринский.

Дом загорелся примерно в 17:00. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил 14 квадратных метров жилья. Полностью потушить жилище удалось спустя несколько минут.

Пламя за считанные секунды охватило здание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда спасатели осматривали помещение, то в одной из комнат обнаружили обгоревшее тело 36-летнего мужчины. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания.

Крупный пожар произошел и в Таганроге. Ночью 1 января на улице Чехова 346/3 загорелась кровля продуктового магазина.

Огонь за считанные секунды охватил крышу магазина "Пятерочка". Очевидцы, увидев горящее здание, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь уничтожил порядка 30 квадратных метров. Полностью потушить магазин удалось только через 10 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДТП

В Ростове в канун новогодних праздников на улице Мечникова произошло массовое ДТП. По предварительным данным, 27-летний водитель "Мерседеса" двигался по улице Стадионной, не смог выдержать безопасную дистанцию и врезался в "Опель Мерива", за рулем которого находился 42-летний шофер. Из-за сильного удара вторую иномарку отбросило в сторону "Хенде Гетц", где находился 33-летний водитель. После чего авто врезался в "Шевроле Ниву".

В результате аварии пострадали два человека, которые находились в автомобиле Опель - 44-летний пассажир и 10-летний мальчик. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В еще одной аварии пострадали сразу четыре человека. На улице Нансена произошло столкновение "Мерседеса" с автомобилем такси. По предварительным данным, от сильного удара травмы получили 37-летняя пассажирка такси, а также три человека, которые находились в "Мерседесе" - 82-летняя женщина, 46-летний мужчина и сам 49-летний водитель. Пострадавших госпитализировали.

Теперь во всех обстоятельствах этих ЧП предстоит разобраться правоохранителям.

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